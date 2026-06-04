Названы победители регионального этапа конкурса "Семья года": шесть семей представят Самарскую область на всероссийском уровне

В Самарской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса "Семья года". Победителями признаны шесть семей из разных муниципальных образований региона. Теперь им предстоит достойно представить Самарскую область на всероссийском этапе.

фото: министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Всероссийский конкурс "Семья года" проводится с 2016 года министерством труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Его цель — сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей.

В День защиты детей, вручая государственные награды, президент Владимир Путин подчеркнул: именно подлинные семейные ценности дают самую надежную опору.

"Сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду — все это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество, передаются из поколения в поколение, помогают нам всем вместе уверенно идти вперед", — сказал глава государства.

Семьи Самарского региона традиционно завоевывают самые высокие награды и в конкурсе "Семья года", и в других.

"Всероссийский конкурс "Семья года" играет важную роль в популяризации традиционных семейных ценностей: он позволяет выявить и отметить выдающиеся семьи региона, чей опыт может стать вдохновляющим примером для окружающих. Ежегодно, начиная с 2016 года, семьи региона становятся победителями всероссийского конкурса в различных номинациях. В текущем году 67 семей со всей области приняли участие в региональном этапе, шесть из них стали победителями и представят Самарскую область на всероссийском этапе", — подчеркнула Оксана Щербицкая, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области.

По итогам заседания регионального организационного комитета победителями признаны:

в номинации "Многодетная семья" — Трубачевы Александр Викторович и Татьяна Сергеевна, м. р. Большечерниговский;

в номинации "Золотая семья России" — Жумашевы Тлекбай Димуевич и Миннур Миргазияновна, м. р. Кинель-Черкасский;

в номинации "Молодая семья" — Яшины Константин Игоревич и Екатерина Алексеевна, Тольятти;

в номинации "Сельская семья" — Путылины Сергей Анатольевич и Любовь Григорьевна, м. р.Борский;

в номинации "Семья — хранитель традиций" — Карнасевич Алексей Павлович и Ольга Николаевна, Октябрьск;

в номинации "Семья защитника Отечества" — Бакулины Иван Александрович и Нина Михайловна, м. р.Ставропольский.

"Участие в конкурсе "Семья года" для семей не только шанс продемонстрировать свои достижения, семейные ценности и традиции, но и ответственность — возможность представлять Самарскую область на федеральном уровне. А еще это общение с другими такими же активными семьями со всех уголков нашей России", — говорят Бакулины, семья-победитель регионального этапа.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал, что обеспечение достойного качества жизни семей, помощь в рождении и воспитании детей — важнейшие задачи государственной политики. В Самарской области реализуются различные меры поддержки семей с детьми, включая национальный проект "Семья", направленный на улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности. На эти цели в регионе ежегодно направляется около 40 млрд рублей.

Напомним, что также реализуется партийный проект "Крепкая семья" — часть Народной программы партии "Единая Россия". Он направлен на защиту прав семей, укрепление благополучных условий материнства и детства, поддержку многодетных семей и семей участников СВО, а также на реализацию мер комплексной безопасности детства.