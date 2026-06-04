Названы победители регионального этапа конкурса "Семья года": шесть семей представят Самарскую область на всероссийском уровне

В Самарской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса "Семья года". Победителями признаны шесть семей из разных муниципальных образований региона. Теперь им предстоит достойно представить Самарскую область на всероссийском этапе.
Всероссийский конкурс "Семья года" проводится с 2016 года министерством труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Его цель — сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей.
В День защиты детей, вручая государственные награды, президент Владимир Путин подчеркнул: именно подлинные семейные ценности дают самую надежную опору.
"Сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду — все это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество, передаются из поколения в поколение, помогают нам всем вместе уверенно идти вперед", — сказал глава государства.
Семьи Самарского региона традиционно завоевывают самые высокие награды и в конкурсе "Семья года", и в других.
"Всероссийский конкурс "Семья года" играет важную роль в популяризации традиционных семейных ценностей: он позволяет выявить и отметить выдающиеся семьи региона, чей опыт может стать вдохновляющим примером для окружающих. Ежегодно, начиная с 2016 года, семьи региона становятся победителями всероссийского конкурса в различных номинациях. В текущем году 67 семей со всей области приняли участие в региональном этапе, шесть из них стали победителями и представят Самарскую область на всероссийском этапе", — подчеркнула Оксана Щербицкая, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области.
По итогам заседания регионального организационного комитета победителями признаны:
- в номинации "Многодетная семья" — Трубачевы Александр Викторович и Татьяна Сергеевна, м. р. Большечерниговский;
- в номинации "Золотая семья России" — Жумашевы Тлекбай Димуевич и Миннур Миргазияновна, м. р. Кинель-Черкасский;
- в номинации "Молодая семья" — Яшины Константин Игоревич и Екатерина Алексеевна, Тольятти;
- в номинации "Сельская семья" — Путылины Сергей Анатольевич и Любовь Григорьевна, м. р.Борский;
- в номинации "Семья — хранитель традиций" — Карнасевич Алексей Павлович и Ольга Николаевна, Октябрьск;
- в номинации "Семья защитника Отечества" — Бакулины Иван Александрович и Нина Михайловна, м. р.Ставропольский.
"Участие в конкурсе "Семья года" для семей не только шанс продемонстрировать свои достижения, семейные ценности и традиции, но и ответственность — возможность представлять Самарскую область на федеральном уровне. А еще это общение с другими такими же активными семьями со всех уголков нашей России", — говорят Бакулины, семья-победитель регионального этапа.
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал, что обеспечение достойного качества жизни семей, помощь в рождении и воспитании детей — важнейшие задачи государственной политики. В Самарской области реализуются различные меры поддержки семей с детьми, включая национальный проект "Семья", направленный на улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности. На эти цели в регионе ежегодно направляется около 40 млрд рублей.
Напомним, что также реализуется партийный проект "Крепкая семья" — часть Народной программы партии "Единая Россия". Он направлен на защиту прав семей, укрепление благополучных условий материнства и детства, поддержку многодетных семей и семей участников СВО, а также на реализацию мер комплексной безопасности детства.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги