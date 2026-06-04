Роспотребнадзор назвал 7 пляжей в Самарской области, соответствующих требованиям

Управление Роспотребнадзора выдало санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 7 водных объектов установленным требованиям. Водоемы расположены в Шигонском, Ставропольском, Кинельском районах и в Новокуйбышевске.

Перечень допущенных к купальному сезону пляжей по данным на начало июня таков:

пляж АО "Самараагрострой" — Шигонский район, с. Муранка, Муранский бор, б/о "Заря";

пляж администрации сельского поселения Муранка (Шигонский район) около б/о "Медик" на реке Уса:

пляж базы отдыха "Утес" АО "НК НПЗ" — Ставропольский район, Шелехметьевское лесничество, квартал 68, правый берег реки Волга (1760 км);

пляж озера Сакулино-1 администрации Новокуйбышевска, ул. Карбышева;

пляж озера Сакулино-2 администрации Новокуйбышевска, ул. Карбышева;

пляж реки Большой Кинель — Кинельский район, с. п. Георгиевка, с. Георгиевка;

пляж города Кинель — территория Ладное.

"На данных пляжах хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими зоны рекреации, организован систематический лабораторный контроль за состоянием воды поверхностных водоемов и песка по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Ориентировочный срок окончания подготовки пляжей к купальному сезону 15 июня 2026 г.", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве добавили, что лабораторный контроль за состоянием воды и песка по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям будет организован на всех пляжах, получивших санитарно-эпидемиологические заключения.