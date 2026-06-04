Роспотребнадзор назвал 7 пляжей в Самарской области, соответствующих требованиям

Управление Роспотребнадзора выдало санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 7 водных объектов установленным требованиям. Водоемы расположены в Шигонском, Ставропольском, Кинельском районах и в Новокуйбышевске.
Перечень допущенных к купальному сезону пляжей по данным на начало июня таков:
- пляж АО "Самараагрострой" — Шигонский район, с. Муранка, Муранский бор, б/о "Заря";
- пляж администрации сельского поселения Муранка (Шигонский район) около б/о "Медик" на реке Уса:
- пляж базы отдыха "Утес" АО "НК НПЗ" — Ставропольский район, Шелехметьевское лесничество, квартал 68, правый берег реки Волга (1760 км);
- пляж озера Сакулино-1 администрации Новокуйбышевска, ул. Карбышева;
- пляж озера Сакулино-2 администрации Новокуйбышевска, ул. Карбышева;
- пляж реки Большой Кинель — Кинельский район, с. п. Георгиевка, с. Георгиевка;
- пляж города Кинель — территория Ладное.
"На данных пляжах хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими зоны рекреации, организован систематический лабораторный контроль за состоянием воды поверхностных водоемов и песка по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Ориентировочный срок окончания подготовки пляжей к купальному сезону 15 июня 2026 г.", — сообщили в Роспотребнадзоре.
Также в ведомстве добавили, что лабораторный контроль за состоянием воды и песка по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям будет организован на всех пляжах, получивших санитарно-эпидемиологические заключения.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги