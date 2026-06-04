В Самаре переименуют остановку "Площадь памяти"

Мэрия Самары подготовила поправки в реестр муниципальных маршрутов общественного транспорта. Связано это с переименованием остановки "Площадь памяти".
"Протоколом заседания профильной комиссии принято решение о целесообразности переименования остановочного пункта, расположенного по улице Клинической в прямом и обратном направлении с "Площадь Памяти" на "Бульвар имени Владимира Золотарева", — указано в проекте постановления мэрии.
Вероятнее всего, корректировки связаны с отдаленным расположением остановки от площади. К переименованию остановки предстоит привыкать пассажирам трамвайных маршрутов № 3, 15 и 18.
За последний год мэрия переименовала четыре автобусных остановки, а также утвердила названия для трех новых пунктов.
Владимир Золотарев был первым секретарем Куйбышевского горкома КПСС, то есть фактически главой города, с 1984 по 1991 год. При нем была открыта первая очередь метрополитена, построены третья очередь набережной, Аллея Трудовой Славы на проспекте Юных Пионеров и фонтан на улице Осипенко. Также он способствовал возрождению Грушинского фестиваля.