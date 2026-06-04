В Самаре переименуют остановку "Площадь памяти"

Мэрия Самары подготовила поправки в реестр муниципальных маршрутов общественного транспорта. Связано это с переименованием остановки "Площадь памяти".

"Протоколом заседания профильной комиссии принято решение о целесообразности переименования остановочного пункта, расположенного по улице Клинической в прямом и обратном направлении с "Площадь Памяти" на "Бульвар имени Владимира Золотарева", — указано в проекте постановления мэрии.

Вероятнее всего, корректировки связаны с отдаленным расположением остановки от площади. К переименованию остановки предстоит привыкать пассажирам трамвайных маршрутов № 3, 15 и 18.