Синоптики прогнозируют грозу в Самарской области

В пятницу, 5 июня, местами в Самарской области ожидаются гроза, град, шквалистое усиление ветра 16-21 м/с.

"Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность линий электропередач. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа", — предупреждают в ГУ МЧС по Самарской области.

Телефон аварийных служб: 112.