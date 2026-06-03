На маршруте №396 добавят автобусов

На маршруте №396, который связывает жителей пгт Петра Дубрава и микрорайона Кошелев Парк с Самарой, добавится шесть новых автобусов, сообщает минтранс Самарской области.

"Мы видим, насколько востребован этот маршрут у пассажиров. Поэтому для соблюдения интервалов движения и удобства поездок количество автобусов решено увеличить до 30. Уже с понедельника 8 июня на линию выйдет 25 машин, а с 15 июня их число вырастет до 30", - уточнили в ведомстве.

Сейчас на линии работают 24 автобуса малого класса, каждый рассчитан на 40 пассажиров.

Для удобства передвижения по Самаре, включая микрорайон Крутые Ключи, на линии также работают муниципальные маршруты с регулируемыми тарифами и полным предоставлением льгот:

№ 67 "Северное шоссе — Поликлиника / Железнодорожный вокзал". 45 автобусов большого класса (до 86 пассажиров);

№ 87 "Северное шоссе — станция метро Кировская". 20 автобусов среднего класса (до 77 пассажиров).

Указанные направления рассчитаны на внутригородские перевозки и являются удобной альтернативой маршруту № 396 для ежедневных поездок.