В Самарской области стартовал региональный семинар для специалистов, сопровождающих ветеранов СВО и членов их семей

Сегодня, 4 июня 2026 года, в Самарской области начал работу региональный семинар "С заботой о защитниках и их семьям". Мероприятие проходит по поручению полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Участниками стали 150 сотрудников социальных служб и профильных организаций, которые сопровождают ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов поприветствовал собравшихся и подчеркнул, что формат семинара дает уникальную возможность коммуникации на одной площадке специалистов, представляющих все структуры, оказывающих меры поддержки героям и их семьям. "Цель нашего семинара — улучшение качества адаптации ветеранов СВО за счет повышения компетенции сотрудников, взаимодействующих с этой категорией граждан. Убежден, что семинар пройдет в режиме открытого диалога и станет реальным помощником в решении важнейших государственных задач", — подчеркнул он.

Площадкой для проведения семинара в Самарской области стал Самарский государственный медицинский университет. Его сотрудники также активно участвуют в помощи ветеранам СВО.

Программа семинара направлена на решение трёх ключевых вызовов: укрепление межведомственного взаимодействия, психологическое сопровождение ветеранов и семей, профилактика эмоционального выгорания специалистов. Также участники вырабатывают единые стандарты работы и обмениваются лучшими практиками в округе.

Лекции проходят по самым актуальным направлениям, среди которых социальная и психологическая адаптация, реабилитация, коммуникация с ветеранами СВО и членами их семей.

Практический блок предусматривает проведение занятий, мастер-классов и деловых игр, направленных на отработку алгоритмов межведомственного взаимодействия и применение профильных методик в профессиональной деятельности.

"От каждого из нас, нашего профессионализма, неравнодушия зависит общая ситуация по адаптации наших ребят к мирной жизни в нашем регионе. Поэтому, когда вы приедете в свой коллектив, в свою команду, прошу вас обучить коллег тому, чему вы научились здесь", — обратилась к участникам семинара заместитель председателя правительства Самарской области Регина Воробьева.

Первый цикл семинаров был запущен в Центральном федеральном округе в 2025 году. Их участниками стали более 2 тысяч человек, которые подтвердили эффективность полученных знаний и подчеркнули необходимость дальнейшего обучения.

Семинары на территории Приволжского федерального округа также состоятся в республиках Татарстан, Марий Эл, Башкортостан, Мордовия, Чувашской, Удмуртской республиках, Пермском крае, Нижегородской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской и Кировской областях.

Событие организовано во взаимодействии с Российским обществом "Знание".