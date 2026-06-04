В Самарской области стартовал региональный семинар для специалистов, сопровождающих ветеранов СВО и членов их семей

Сегодня, 4 июня 2026 года, в Самарской области начал работу региональный семинар "С заботой о защитниках и их семьям". Мероприятие проходит по поручению полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Участниками стали 150 сотрудников социальных служб и профильных организаций, которые сопровождают ветеранов специальной военной операции и членов их семей.
Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов поприветствовал собравшихся и подчеркнул, что формат семинара дает уникальную возможность коммуникации на одной площадке специалистов, представляющих все структуры, оказывающих меры поддержки героям и их семьям. "Цель нашего семинара — улучшение качества адаптации ветеранов СВО за счет повышения компетенции сотрудников, взаимодействующих с этой категорией граждан. Убежден, что семинар пройдет в режиме открытого диалога и станет реальным помощником в решении важнейших государственных задач", — подчеркнул он.
Площадкой для проведения семинара в Самарской области стал Самарский государственный медицинский университет. Его сотрудники также активно участвуют в помощи ветеранам СВО.
Программа семинара направлена на решение трёх ключевых вызовов: укрепление межведомственного взаимодействия, психологическое сопровождение ветеранов и семей, профилактика эмоционального выгорания специалистов. Также участники вырабатывают единые стандарты работы и обмениваются лучшими практиками в округе.
Лекции проходят по самым актуальным направлениям, среди которых социальная и психологическая адаптация, реабилитация, коммуникация с ветеранами СВО и членами их семей.
Практический блок предусматривает проведение занятий, мастер-классов и деловых игр, направленных на отработку алгоритмов межведомственного взаимодействия и применение профильных методик в профессиональной деятельности.
"От каждого из нас, нашего профессионализма, неравнодушия зависит общая ситуация по адаптации наших ребят к мирной жизни в нашем регионе. Поэтому, когда вы приедете в свой коллектив, в свою команду, прошу вас обучить коллег тому, чему вы научились здесь", — обратилась к участникам семинара заместитель председателя правительства Самарской области Регина Воробьева.
Первый цикл семинаров был запущен в Центральном федеральном округе в 2025 году. Их участниками стали более 2 тысяч человек, которые подтвердили эффективность полученных знаний и подчеркнули необходимость дальнейшего обучения.
Семинары на территории Приволжского федерального округа также состоятся в республиках Татарстан, Марий Эл, Башкортостан, Мордовия, Чувашской, Удмуртской республиках, Пермском крае, Нижегородской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской и Кировской областях.
Событие организовано во взаимодействии с Российским обществом "Знание".
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги