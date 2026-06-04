Вечером 4 июня Самарскую область накроет сильная магнитная буря

В четверг вечером, 4 июня, в Самарской области, по данным Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), начнется сильная магнитная буря уровня G3.

Бурю спровоцирует приход к Земле плазменных облаков, выброшенных Солнцем 3 июня во время серии вспышек.

Буря обещает быть продолжительной и непрерывной. По шкале интенсивности это событие относится к сильным, но не экстремальным.

Фото: ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Для ориентира: в текущем году аналогичная буря уже случалась 21 марта, а с 19 по 21 января наблюдалась даже более мощная уровня G4. Поэтому, предстоящее явление может занять второе‑третье место по силе в этом году.