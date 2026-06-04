Общество "Знание" 5 июня проведет прямой эфир "Коллеги, хорошего отпуска! Отдых как стратегия"

В пятницу, 5 июня в 11:00 в прямом эфире Общества "Знание" состоится прямой эфир на тему "Коллеги, хорошего отпуска! Отдых как стратегия". Эфир пройдет в рамках проекта Знание.Лекторий и будет посвящен теме отдыха как одного из способов перезагрузки и защиты от выгорания.

Проведет эфир Дарья Бородина, лектор и бизнес-тренер по профилактике выгорания и управлению энергией, автор канала "Потрудитесь отдохнуть". Присоединиться к эфиру может каждый желающий после регистрации.

В ходе прямого эфира лектор расскажет, как правильно делегировать задачи, как распределять нагрузку, как эффективно планировать время, и почему важно вовремя переключаться с работы на отдых.

Задать вопрос лектору в прямом эфире можно по форме.

Также доступны записи других эфиров:

"Тренировка характера: жизненные правила из большого спорта";

"Входящий "Мошенники": будьте внимательны";

"В одном ритме: Год единства народов России".