Аэропорт Курумоч и Самарский университет подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве

В Международном аэропорту Курумоч подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве с Самарским национальным исследовательским университетом им. академика С.П.Королева, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Аэропорт и университет уже связаны совместной работой: студенты регулярно проходят практику на производственных объектах, а специалисты предприятия участвуют в рецензировании дипломных работ и профориентации.

Помимо образовательных программ, соглашение открывает пространство для совместной работы по инновационным направлениям, значимым для развития аэропорта.

В рамках визита делегации Самарского университета состоялся технический тур по ключевым производственным объектам самарского аэропорта. Представители вуза ознакомились с реальными процессами изнутри, чтобы точно определить, где научные компетенции университета могут принести максимальный практический эффект.

"Сотрудничество с ведущим аэрокосмическим вузом страны, усиленное экспертизой его профильных институтов и научных центров, - это инвестиция в интеллектуальный ресурс аэропорта. Мы видим здесь не просто практику для студентов, а реальный вклад в совершенствование наших процессов", - отметил Михаил Берман, исполнительный директор Международного аэропорта Курумоч.

"Для университета доступ к действующей инфраструктуре аэропорта - это возможность проверить новые технические решения на практике. Студенты и преподаватели включаются в живые задачи, а аэропорт получает специалистов, уже понимающих специфику отрасли", - подчеркнул Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королева.