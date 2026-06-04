Аэропорт Курумоч и Самарский университет подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве

В Международном аэропорту Курумоч подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве с Самарским национальным исследовательским университетом им. академика С.П.Королева, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Аэропорт и университет уже связаны совместной работой: студенты регулярно проходят практику на производственных объектах, а специалисты предприятия участвуют в рецензировании дипломных работ и профориентации.
Помимо образовательных программ, соглашение открывает пространство для совместной работы по инновационным направлениям, значимым для развития аэропорта.
В рамках визита делегации Самарского университета состоялся технический тур по ключевым производственным объектам самарского аэропорта. Представители вуза ознакомились с реальными процессами изнутри, чтобы точно определить, где научные компетенции университета могут принести максимальный практический эффект.
"Сотрудничество с ведущим аэрокосмическим вузом страны, усиленное экспертизой его профильных институтов и научных центров, - это инвестиция в интеллектуальный ресурс аэропорта. Мы видим здесь не просто практику для студентов, а реальный вклад в совершенствование наших процессов", - отметил Михаил Берман, исполнительный директор Международного аэропорта Курумоч.
"Для университета доступ к действующей инфраструктуре аэропорта - это возможность проверить новые технические решения на практике. Студенты и преподаватели включаются в живые задачи, а аэропорт получает специалистов, уже понимающих специфику отрасли", - подчеркнул Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королева.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги