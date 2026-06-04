Скончался экс-глава УФНС по Самарской области Александр Бахмуров

В среду, 3 июня, на 76 году жизни скончался бывший руководитель Управления Федеральной налоговой службы ФНС по Самарской области Александр Бахмуров. Эту информацию подтвердили в ведомстве.

Место и дата прощания, как сообщили в ведомстве пока еще не определены.

Александр Бахмуров руководил региональными налоговиками с 1997 по 2007 год. Затем был председателем Общественного совета при ведомстве.