Гидрологи рассказали, когда Волга освободится ото льда

Появился уточненный прогноз гидрологической обстановки на Куйбышевской и Саратовском водохранилищах. Подробности озвучил начальник отдела метеорологии Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Вячеслав Демин.

Подтопления грозят 13 районам и двум городам Самарской области Минувшей зимой в Самарской области выпало рекордное количество снега, и синоптики прогнозируют, что предстоящий паводок будет интенсивнее, чем в предшествующие годы. Как рассказала во вторник, 17 марта, начальник Самарского Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Людмила Анурова, подтопления населенных пунктов ожидаются в 13 районах и двух городах.

"На сегодняшний день уровень воды в Саратовском водохранилище у Самары составляет 29,01 метра, что выше среднемноголетнего значения на 22 см, а показателей прошлого года — на 73 см. Наблюдается ледоход, остаточные забереги. Полностью ото льда водохранилище освободится, согласно прогнозу наших гидрологов, в конце первой-начале второй декады апреля, что на 6 дней раньше обычного", — рассказал Вячеслав Демин.

На Куйбышевском водохранилище у берегов Тольятти уровень воды составляет 50,69 метра, что выше среднемноголетнего значение на 146 см и значений прошлого года на 5 см. Наблюдается ледостав. Вскрытие ото льда прогнозируется во второй декаде апреля, что также на 6 дней раньше обычного срока.

"Прогнозы максимальных уровней воды в Саратовском водохранилище будет составлен в апреле — после утверждения графиков сбросов воды в Нижнюю Волгу", — добавил Вячеслав Демин.