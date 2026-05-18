В Самаре узаконят два стихийных кладбища

Мэрия Самары подготовила поправки в программу "Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения на 2026–2030 годы". В нее внесут два стихийных кладбища, расположенных в районе поселков Винтай и Задельное.

Сейчас соответствующее постановление администрации проходит экспертизу. В пояснительной записке указано, что корректировка программы необходима для запуска процедуры вывода участков из состава земель лесного фонда. Требуется согласование со стороны Рослесхоза. После этого территории мест захоронений оформят в муниципальную собственность и официально признают кладбищами.

Департамент туризма, предпринимательства и торговли Самары до 22 мая принимает предложения от организаций и граждан по документу как по обычной (43020, Самара, ул. Галактионовская, 25), так и по электронной почте (DTPTe@samadm.ru).

Еще одно стихийное кладбище, как сообщали власти, находилось в поселке Рубежном. По нему проводили аналогичные процедуры.