В пос. Рубежный образовалось стихийное кладбище

В Куйбышевском районе Самары прошла встреча районного главы с жителями поселка Рубежный. Одной из тем обсуждения стала организация захоронений на муниципальном кладбище и появление стихийного кладбища.

Выяснилось, что стихийное захоронение не оформлено официально, и профильный департамент сейчас активно занимается этим вопросом.

Руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов пояснил: сейчас большая часть земельных участков, на которых уже кладбище есть, принадлежит Самаре. "Мы начали процесс оформления в рамках программы "Развитие ритуальной деятельности", — пояснил чиновник.

По его словам, площадки поставлены на кадастр. Таких территорий оказалось две: одна принадлежит Куйбышевскому району, а вторая — Самарскому лесничеству.

"Сейчас мы начали процесс вывода площадки, которая занимает 12 тыс. кв. метров и присоединяем ее к территории площадью 24 кв. метра, — прокомментировал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли. — Пока ведется эта работа, просим горожан быть бдительными: фиксировать случаи незаконных захоронений на данном участке и сообщать об этом в полицию".