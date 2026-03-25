В Пестравке восстановлена разрушенная плотина

Разрушенные элементы переливной плотины в Пестравке восстановили до наступления паводка, сообщает пресс-служба минприроды Самарской области.
Капремонт плотины на р. Большой Иргиз стартовал осенью прошлого года в рамках областной госпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области". До половодья подрядчик выполнил первоочередные мероприятия: восстановил тело сооружения, заполнил пустоты, устроил дренажные отверстия, укрепил основание и откосы. Сейчас, из-за риска подтопления площадки, технику перемещают. Следующий этап начнут после нереста рыбы — с 10 июня.
До ноября 2026 г. капремонт планируется завершить: предстоит заменить запорную арматуру на шлюзах, обновить асфальтобетонное покрытие и смонтировать канатное ограждение.
Объект в Пестравке — единственный из 588 ГТС в регионе, который пока еще бесхозяйный. После капремонта его поставят на баланс муниципалитета.
Последние комментарии
