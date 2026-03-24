Жители с. Верхняя Подстепновка пожаловались на разрытые газовиками улицы

В редакцию обратились жители с. Верхняя Подстепновка Волжского района. Они рассказали про проблемы, появившиеся после газификации.

"Осенью 2025 года у нас в поселке начали работы по ведению газа, перекопали весь поселок, окончание работ запланировали на 6 апреля 2026 года. В сроки не уложились. Снег растаял, вместо дорог у нас озера грязи, пройти и проехать невозможно, низкие машины тонут. Приходится машины оставлять наверху и идти по колено в грязи домой. Администрация дала отписку, что бюджет не заложен на нас в этом году. А значит, нам также придется плавать в этом ужасе. Администрация в принципе на какие-либо просьбы отвечает игнором, но при этом сделали дорожное покрытие возле здания администрации и ремонт здания администрации", — написали жители.

Ситуацию прокомментировали в администрации Волжского района.

"Обществу с ограниченной ответственностью "Новострой" было выдано Разрешение № 17 от 30.10.2025 на осуществление земляных работ на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка на объекте "Строительство сети газораспределения в м. р. Волжский. Газопроводы для газификации в с. Верхняя Подстепновка ул. Жигулевская, ул. Байкальская, ул. Алтайская, ул. Уральская, ул. Дачная, ул. Одесская".

В ходе производства работ администрация сельского поселения направляла в ООО "Новострой" требования о принятии мер по ликвидации последствий земляных работ и восстановлению нормального функционирования дорожной инфраструктуры", — рассказали чиновники.

"Новострой" заявил в ответе администрации, что окончание работ запланировано на 6 апреля и ООО "Новострой" гарантирует восстановление дорожного полотна.

"20 марта 2026 г. в адрес ООО "Новострой" направлено письмо о незамедлительном принятии мер по восстановлению дорожного полотна и предоставлении сведений о сроках выполнения работ", — добавили в администрации Волжского района.

Согласно открытым данным, заказчиком работ на данном участке выступала "Средневолжская газовая компания". А бывшим совладельцем ООО "Новострой" является Павел Азаров — племянник экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. "Новострой" также известен на строительном рынке. Недавно компания пыталась через суд получить 285 млн руб. из-за достраивания проблемного ЖК в Самаре.