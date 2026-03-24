"Газпром межрегионгаз Самара" запустил новый онлайн сервис для юридических лиц В Самаре "Т Плюс" досрочно отремонтировала участок тепловой сети на улице Куйбышева Жители с. Верхняя Подстепновка пожаловались на разрытые газовиками улицы В Ширяево началась догазификация дачного товарищества "Т Плюс" в течение лета 2026 года заменит более 10 км тепловых сетей в Тольятти

"Газпром межрегионгаз Самара" запустил новый онлайн сервис для юридических лиц

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Новый функционал официального сайта "Газпром межрегионгаз Самара" позволяет юридическим лицам получать справку о качестве газа онлайн, без обращения в компанию.

Фото: предоставлено ООО "Газпром межрегионгаз Самара"

Получить официальный документ теперь можно в несколько кликов и менее чем за 30 секунд. Для этого необходимо выбрать раздел сайта "Юридическим лицам", нажать на баннер "Паспорт качества газа", указать нужный для справки период — год и месяц, далее "Получить документ". В мобильной версии сайта "Паспорт качества газа" представлен активной ссылкой раздела.

Паспорт предоставляется в формате PDF со всеми подписями и печатями.

"Ранее для получения паспорта качества газа представители юридических лиц направляли в "Газпром межрегионгаз Самара" заявки по электронной почте. Заявление рассматривалось, ответственный специалист компании искал в реестрах разных газораспределительных компаний региона запрошенный документ, готовил ответ, согласовывал, подписывал его у руководителя, сканировал и только после этого направлял заявителю в ответ. Сейчас все документы оцифрованы и предоставляются по требованию автоматически без потери времени", — рассказал заместитель начальника информационных технологий и связи Алексей Чуркин.

В онлайн версии доступны документы с 2024 года.

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

