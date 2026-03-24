"Газпром межрегионгаз Самара" запустил новый онлайн сервис для юридических лиц

Новый функционал официального сайта "Газпром межрегионгаз Самара" позволяет юридическим лицам получать справку о качестве газа онлайн, без обращения в компанию.
Получить официальный документ теперь можно в несколько кликов и менее чем за 30 секунд. Для этого необходимо выбрать раздел сайта "Юридическим лицам", нажать на баннер "Паспорт качества газа", указать нужный для справки период — год и месяц, далее "Получить документ". В мобильной версии сайта "Паспорт качества газа" представлен активной ссылкой раздела.
Паспорт предоставляется в формате PDF со всеми подписями и печатями.
"Ранее для получения паспорта качества газа представители юридических лиц направляли в "Газпром межрегионгаз Самара" заявки по электронной почте. Заявление рассматривалось, ответственный специалист компании искал в реестрах разных газораспределительных компаний региона запрошенный документ, готовил ответ, согласовывал, подписывал его у руководителя, сканировал и только после этого направлял заявителю в ответ. Сейчас все документы оцифрованы и предоставляются по требованию автоматически без потери времени", — рассказал заместитель начальника информационных технологий и связи Алексей Чуркин.
В онлайн версии доступны документы с 2024 года.
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????