"Газпром межрегионгаз Самара" запустил новый онлайн сервис для юридических лиц

Новый функционал официального сайта "Газпром межрегионгаз Самара" позволяет юридическим лицам получать справку о качестве газа онлайн, без обращения в компанию.

Получить официальный документ теперь можно в несколько кликов и менее чем за 30 секунд. Для этого необходимо выбрать раздел сайта "Юридическим лицам", нажать на баннер "Паспорт качества газа", указать нужный для справки период — год и месяц, далее "Получить документ". В мобильной версии сайта "Паспорт качества газа" представлен активной ссылкой раздела.

Паспорт предоставляется в формате PDF со всеми подписями и печатями.

"Ранее для получения паспорта качества газа представители юридических лиц направляли в "Газпром межрегионгаз Самара" заявки по электронной почте. Заявление рассматривалось, ответственный специалист компании искал в реестрах разных газораспределительных компаний региона запрошенный документ, готовил ответ, согласовывал, подписывал его у руководителя, сканировал и только после этого направлял заявителю в ответ. Сейчас все документы оцифрованы и предоставляются по требованию автоматически без потери времени", — рассказал заместитель начальника информационных технологий и связи Алексей Чуркин.

В онлайн версии доступны документы с 2024 года.