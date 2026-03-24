В Самаре "Т Плюс" досрочно отремонтировала участок тепловой сети на улице Куйбышева

Специалисты "Т Плюс" досрочно завершили ремонт тепловой сети на улице Куйбышева, что позволило быстрее восстановить автомобильное движение. Здесь под проезжей частью энергетики заменили 50 м теплотрассы. Это требовалось для повышения надёжности теплоснабжения жилых домов и социальных объектов Самарского района города.
В историческом центре областной столицы энергетики провели земляные работы, демонтировали изношенный участок трубы и проложили новую тепловую сеть. На весь период ремонта жители 6 домов были обеспечены отоплением.
На участке восстановлен асфальт, сняты все ограничения для проезда автотранспорта.
Последние комментарии
