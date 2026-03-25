В Самарской области 23 марта был побит очередной рекорд по теплу

В понедельник, 23 марта, в пяти населенных пунктах Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.
В Самаре 23 марта столбик термометра днем поднялся до +11,5°С. Последний раз так тепло в этот день было три года назад, в 2023 году. Тогда воздух прогрелся до +10,1.
Кроме того, рекорд от 2023 года был перекрыт в Тольятти (+10,8°С в 2026 году против +10,6°С в 2023-м) и в Серноводске, где дневная температура поднялась до +11,3°С (в 2023 году зафиксирован рекорд в +8,5°С).
В Клявлино и Новодевичьем 23 марта был побит температурный рекорд 2014 года.
|
Метеостанции
|
Значение предыдущего максимума температуры воздуха,°С/год
|
Максимальная температура воздуха в 2026 г. °С
|
Отклонение в °С
|
Клявлино
|
+7,9/2014
|
+9,4
|
1,5
|
Самара
|
+10,1/2023
|
+11,5
|
1,4
|
Тольятти
|
+10,6/2023
|
+10,8
|
0,2
|
Новодевичье
|
+11,0/2014
|
+12,5
|
1,5
|
Серноводск
|
+8,5/2023
|
+11,3
|
2,8
