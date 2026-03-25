В Самарской области 23 марта был побит очередной рекорд по теплу

В понедельник, 23 марта, в пяти населенных пунктах Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.

В Самаре 23 марта столбик термометра днем поднялся до +11,5°С. Последний раз так тепло в этот день было три года назад, в 2023 году. Тогда воздух прогрелся до +10,1.

Кроме того, рекорд от 2023 года был перекрыт в Тольятти (+10,8°С в 2026 году против +10,6°С в 2023-м) и в Серноводске, где дневная температура поднялась до +11,3°С (в 2023 году зафиксирован рекорд в +8,5°С).

В Клявлино и Новодевичьем 23 марта был побит температурный рекорд 2014 года.