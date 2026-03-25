Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем работника культуры

В среду, 25 марта, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов культуры с профессиональным праздником.

Глава региона отметил, что благодаря труду работников культуры Самарская область является крупнейшим культурным центром России, а учреждения культуры и искусства, творческие коллективы региона пользуются известностью как в стране, так и за рубежом.

"Культурное пространство нашей области представляет собой сегодня целостную и уникальную среду. Сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций, специалисты домов культуры, клубов, коллективы художественной самодеятельности делают все для того, чтобы сохранить и приумножить культурное достояние самарской земли", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Он также напомнил, что в регионе создаются и новые современные творческие пространства. Только в прошлом году в рамках региональной программы "Культурные люди" открыто 30 новых культурных локаций — креативных мини-кластеров, арт-парков, детских филармоний, модельных библиотек, музейных экспозиций. С целью укрепления кадрового потенциала реализуется программа "Земский работник культуры".

"Дорогие друзья! Вашими усилиями активно поддерживается национальная культура, традиции и обычаи народов, населяющих наш край. Уверен, что нынешний год, объявленный президентом Владимиром Путиным Годом единства народов России, откроет новый важный этап в развитии этнокультурного многообразия региона и сплочения нашего общества. Спасибо вам за безграничную преданность своему делу, высочайший профессионализм, умение преодолевать любые трудности. Вы с честью выполняете свою главную миссию — несете свет культуры в сердца людей. Особая признательность работникам культурно-просветительных учреждений, которые дарят свое творчество и душевное тепло ветеранам Великой Отечественной войны, участникам специальной военной операции и их семьям. От всей души желаю вам здоровья, благополучия, вдохновения и новых творческих успехов!" — пожелал губернатор.