Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем работника культуры В Самаре прошло первое заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения ВОО "Русское географическое общество" Вячеславу Федорищеву представили проект оптимизации процессов в органах власти с помощью ИИ Вячеслав Федорищев поздравил жителей с праздником Ураза-байрам Губернатор Вячеслав Федорищев открыл пленарное заседание партийного форума "Есть результат"

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем работника культуры

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 25 марта, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов культуры с профессиональным праздником.

Глава региона отметил, что благодаря труду работников культуры Самарская область является крупнейшим культурным центром России, а учреждения культуры и искусства, творческие коллективы региона пользуются известностью как в стране, так и за рубежом.

"Культурное пространство нашей области представляет собой сегодня целостную и уникальную среду. Сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций, специалисты домов культуры, клубов, коллективы художественной самодеятельности делают все для того, чтобы сохранить и приумножить культурное достояние самарской земли", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Он также напомнил, что в регионе создаются и новые современные творческие пространства. Только в прошлом году в рамках региональной программы "Культурные люди" открыто 30 новых культурных локаций — креативных мини-кластеров, арт-парков, детских филармоний, модельных библиотек,  музейных экспозиций. С целью укрепления кадрового потенциала реализуется программа "Земский работник культуры".

"Дорогие друзья! Вашими усилиями активно поддерживается национальная культура, традиции и обычаи народов, населяющих наш край. Уверен, что нынешний год, объявленный президентом Владимиром Путиным Годом единства народов России, откроет новый важный этап в развитии этнокультурного многообразия региона и сплочения нашего общества. Спасибо вам за безграничную преданность своему делу, высочайший профессионализм, умение преодолевать любые трудности. Вы с честью выполняете свою главную миссию — несете свет культуры в сердца людей. Особая признательность работникам культурно-просветительных учреждений, которые дарят свое творчество и душевное тепло ветеранам Великой Отечественной войны, участникам специальной военной операции и их семьям. От всей души желаю вам здоровья, благополучия, вдохновения и новых творческих успехов!" — пожелал губернатор.

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

