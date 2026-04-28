Вячеслав Федорищев принял участие в форуме самарских профсоюзов

Во вторник, 28 апреля, в самарском ВЦ "Экспо-Волга" впервые состоялся совместный форум председателей первичных профсоюзных организаций и партии "Единая Россия". В пленарном заседании принял участие губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Вячеслав Федорищев.

Среди участников форума "Солидарность трудящихся России - единство страны!" были руководители и представители профсоюзного движения Самарской области, крупнейших предприятий, общественных объединений, депутаты различного уровня, заслуженные жители региона, ветераны СВО, Герои России.

"Основа сильной экономики - труд наших людей. Безопасный и комфортный труд служит важнейшим условием для правильного и созидательного развития. Я благодарю каждого из вас за то, что вы ежедневно вносите вклад в поддержание на территории Самарской области этих ценностей, помогаете обеспечивать системную защиту трудящихся и решать их проблемы, - сказал Вячеслав Федорищев. - Для меня очень важно, что конструктивный диалог с профсоюзами у нас не только выстроен, мы по-настоящему работаем вместе. Профсоюзы оказывают очень большую поддержку тому курсу развития, который проводится в Самарской области".

Глава региона подчеркнул важность соглашения, подписанного в марте между Федерацией профсоюзов и региональным отделением партии "Единая Россия". "Это значимый шаг к объединению наших усилий для того, чтобы важнейшая деятельность профсоюзов получала поддержку от наших однопартийцев, - отметил Вячеслав Федорищев. - Это предоставляет профсоюзам дополнительные рычаги, объединяя две крупные общественные силы, которые искренне болеют за одно дело: за справедливые условия труда, социальные гарантии, уверенность наших людей в завтрашнем дне. Благодаря заключенному соглашению партия становится проводником ваших инициатив на всех уровнях - от муниципального до федерального".

Губернатор отдельно отметил роль депутата Государственной думы Виктора Казакова в поддержке профсоюзного движения в Самарской области. "Вместе с вами будем продолжать эту работу", - сказал Вячеслав Федорищев.

В рамках форума работали дискуссионные площадки, где обсуждались вопросы развития профсоюзного движения в регионе, а также предложения для включения в Народную программу партии "Единая Россия".

Народная программа, утвержденная пять лет назад, показала свои результаты. Они обширны, и мы не стесняемся говорить о том, что именно при поддержке партии "Единая Россия" в Самарской области было сделано очень многое, - отметил губернатор. - Новая Народная программа должна быть не менее важным инструментом. Ваши предложения и наказы обязательно должны быть в ней учтены. Профсоюзная организация здесь служит очень важным институтом проведения этих предложений".

Вячеслав Федорищев пригласил депутата Самарской губернской думы Александра Живайкина заняться работой по координации взаимодействия между партией "Единая Россия" и Федерацией профсоюзов.

"Александр Иванович, получив мое предложение, сообщил мне, что выдвигает свою кандидатуру на выборы в Государственную думу. Я это решение поддержал, потому что знаю его как очень ответственного человека, человека дела", - сказал глава региона.

В ходе пленарного заседания форума состоялась церемония вручения наград жителям Самарской области, а также вручения организациям знамени "Организация эффективного социального партнерства в сфере труда" и переходящего знамени "За высокие показатели роста профсоюзных рядов в 2025 году".

"Профсоюзы объединяют всех. Еще раз хотел бы вас всех поблагодарить за важную работу. Многие из вас ее воспринимают как настоящую миссию, и у вас получается делать жизнь людей лучше, - отметил губернатор. - Наша встреча проходит во Всемирный день охраны труда и накануне Первомая. Хотел бы вас всех поздравить с этими праздниками и попросить вас передать поздравления коллективам, которые вы представляете".