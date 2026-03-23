16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре готовят к открытию отдельный корпус начальной школы № 92 Объявлены победители Национальной технологической олимпиады по профилю "Искусственный интеллект" 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области на портале Госуслуг В Самарской области стартовал досрочный этап ЕГЭ АО "Транснефть - Приволга" организовало интеллектуальную викторину для студентов Самарского технического университета

Образование Общество

В Самаре готовят к открытию отдельный корпус начальной школы № 92

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

19 марта для родителей учеников начальных классов школы № 92 провели экскурсию по новому корпусу, куда после весенних каникул перейдут учиться их дети. Здание возведено застройщиком жилого комплекса "Сокол" и приобретено администрацией города Самары за счет средств субсидии из областного бюджета. Расположен корпус на ул. Революционной, в 350 метрах от основного здания школы.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Отдельное здание для начальных классов — это очень удобно и безопасно, ведь большинство ребятишек проживает в близлежащем жилом комплексе. Основная задача коллектива школы — обеспечить переезд и подготовить новые классы к приему юных школьников. Сначала знакомим с новым зданием родителей — показываем кабинеты, где их ребята будут учиться, столовую и пищеблок, спортивные залы, библиотеку, школьный двор. Для самих школьников на первой неделе обучения тоже планируются экскурсии — их проведут классные руководители, которые сохранятся за каждым из классов и перейдут вместе с ребятами в новый корпус", — отметила руководитель департамента образования администрации города Самары Ирина Коковина.

Общая площадь нового корпуса составляет 6974 квадратных метра. Детей ждут два спортивных зала: большой площадью 535 квадратных метров и малый площадью около 200 квадратных метров — он трансформируется в актовый зал со сценой. Обеденный зал рассчитан на 124 места, пищеблок оснащен современным оборудованием — пароконвектоматами, мармитами, плитами и др. На территории оборудовано футбольное поле, баскетбольная площадка и беговые дорожки; установлена система видеонаблюдения и контроля доступа. Летом на базе нового корпуса начнет работу школьный оздоровительный лагерь.

"Наша школа расположена в крупном микрорайоне, где много молодых семей с детьми. В основном корпусе на проспекте Карла Маркса обучается более 1000 человек, поэтому необходимость расширения для средних и старших классов назрела уже давно. Самые юные ученики получат свое собственное здание — свой отдельный школьный дом. Здание современное, оснащено всем необходимым оборудованием, новой мебелью, здесь просторно и светло. При этом в первом корпусе для 5-11 классов со следующего учебного года обучение будет организовано в одну смену. Обучение младших классов будет проходить в две смены, в начале следующего учебного года планируем дополнительный набор примерно 150 детей в свободные классы", — отметил директор школы № 92 города Самары Василий Медведев.

После экскурсии по школе в новом корпусе также прошло родительское собрание, посвященное приему в первый класс, который стартует с 1 апреля. Родителям рассказали о правилах зачисления и условиях обучения.

Отметим, школа № 92 основана в 1958 году. В 2025 году 17% ее выпускников получили медали "За особые успехи в учении". Ученики школы регулярно становятся победителями и призерами окружных и региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников. В школе работают спортивные секции, театральная студия, медиацентр, действуют юнармейский и волонтерский отряды.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5