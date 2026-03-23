В Самаре готовят к открытию отдельный корпус начальной школы № 92

19 марта для родителей учеников начальных классов школы № 92 провели экскурсию по новому корпусу, куда после весенних каникул перейдут учиться их дети. Здание возведено застройщиком жилого комплекса "Сокол" и приобретено администрацией города Самары за счет средств субсидии из областного бюджета. Расположен корпус на ул. Революционной, в 350 метрах от основного здания школы.

"Отдельное здание для начальных классов — это очень удобно и безопасно, ведь большинство ребятишек проживает в близлежащем жилом комплексе. Основная задача коллектива школы — обеспечить переезд и подготовить новые классы к приему юных школьников. Сначала знакомим с новым зданием родителей — показываем кабинеты, где их ребята будут учиться, столовую и пищеблок, спортивные залы, библиотеку, школьный двор. Для самих школьников на первой неделе обучения тоже планируются экскурсии — их проведут классные руководители, которые сохранятся за каждым из классов и перейдут вместе с ребятами в новый корпус", — отметила руководитель департамента образования администрации города Самары Ирина Коковина.

Общая площадь нового корпуса составляет 6974 квадратных метра. Детей ждут два спортивных зала: большой площадью 535 квадратных метров и малый площадью около 200 квадратных метров — он трансформируется в актовый зал со сценой. Обеденный зал рассчитан на 124 места, пищеблок оснащен современным оборудованием — пароконвектоматами, мармитами, плитами и др. На территории оборудовано футбольное поле, баскетбольная площадка и беговые дорожки; установлена система видеонаблюдения и контроля доступа. Летом на базе нового корпуса начнет работу школьный оздоровительный лагерь.

"Наша школа расположена в крупном микрорайоне, где много молодых семей с детьми. В основном корпусе на проспекте Карла Маркса обучается более 1000 человек, поэтому необходимость расширения для средних и старших классов назрела уже давно. Самые юные ученики получат свое собственное здание — свой отдельный школьный дом. Здание современное, оснащено всем необходимым оборудованием, новой мебелью, здесь просторно и светло. При этом в первом корпусе для 5-11 классов со следующего учебного года обучение будет организовано в одну смену. Обучение младших классов будет проходить в две смены, в начале следующего учебного года планируем дополнительный набор примерно 150 детей в свободные классы", — отметил директор школы № 92 города Самары Василий Медведев.

После экскурсии по школе в новом корпусе также прошло родительское собрание, посвященное приему в первый класс, который стартует с 1 апреля. Родителям рассказали о правилах зачисления и условиях обучения.

Отметим, школа № 92 основана в 1958 году. В 2025 году 17% ее выпускников получили медали "За особые успехи в учении". Ученики школы регулярно становятся победителями и призерами окружных и региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников. В школе работают спортивные секции, театральная студия, медиацентр, действуют юнармейский и волонтерский отряды.