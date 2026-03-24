В ПГУТИ в четвёртый раз соберутся лидеры ИКТ-отрасли на форум "Кадры для цифровой экономики"

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
26 марта 2026 года ПГУТИ снова станет центром обсуждения актуальных вопросов подготовки кадров для цифровой экономики.

Форум проводится уже 4 год и собирает представителей власти, руководителей профильных вузов, представителей работодателей и крупнейших компаний и банков страны для обсуждения ключевых аспектов подготовки специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

В 2025 году Форум собрал свыше 1500 участников.

Ключевые события форума 2026 года:

  • Ярмарка вакансий — возможность встретиться студентам с ведущими работодателями различных отраслей, получить карьерные консультации, установить полезные контакты;
  • Компании-партнеры вуза презентуют студентам младших курсов свои компании и расскажут о ключевых проектах и актуальных задачах в сфере ИТ, телекоммуникаций и информационной безопасности;
  • В рамках форума будет работать дискуссионная площадка "Подготовка кадров по информационной безопасности" с участием представителей Минцифры России, крупных ИТ-компаний и представителей самарских вузов;
  • Интеллектуальная битва "Своя игра". Студенты смогут проявить эрудицию, скорость мышления и командный дух в увлекательной викторине на актуальные молодёжные и технологические темы.

Главным событием форума станет торжественное открытие "Центра компетенций БПЛА" на базе ПГУТИ. Новый центр станет уникальной образовательной и исследовательской площадкой не только для студентов университета, но и для школьников и учащихся колледжей Самарской области. Здесь можно будет освоить управление беспилотными летательными аппаратами, изучить их проектирование и применение в современных отраслях экономики.

Дата и место проведения: 26 марта 2026 года, начало в 10:00 (самарское время).

Адрес: г. Самара, Московское шоссе, 77, ПГУТИ.

Подробная программа: dkadr.ru.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

