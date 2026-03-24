В ПГУТИ в четвёртый раз соберутся лидеры ИКТ-отрасли на форум "Кадры для цифровой экономики"

26 марта 2026 года ПГУТИ снова станет центром обсуждения актуальных вопросов подготовки кадров для цифровой экономики.

Форум проводится уже 4 год и собирает представителей власти, руководителей профильных вузов, представителей работодателей и крупнейших компаний и банков страны для обсуждения ключевых аспектов подготовки специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

В 2025 году Форум собрал свыше 1500 участников.

Ключевые события форума 2026 года:

Ярмарка вакансий — возможность встретиться студентам с ведущими работодателями различных отраслей, получить карьерные консультации, установить полезные контакты;

Компании-партнеры вуза презентуют студентам младших курсов свои компании и расскажут о ключевых проектах и актуальных задачах в сфере ИТ, телекоммуникаций и информационной безопасности;

В рамках форума будет работать дискуссионная площадка "Подготовка кадров по информационной безопасности" с участием представителей Минцифры России, крупных ИТ-компаний и представителей самарских вузов;

Интеллектуальная битва "Своя игра". Студенты смогут проявить эрудицию, скорость мышления и командный дух в увлекательной викторине на актуальные молодёжные и технологические темы.

Главным событием форума станет торжественное открытие "Центра компетенций БПЛА" на базе ПГУТИ. Новый центр станет уникальной образовательной и исследовательской площадкой не только для студентов университета, но и для школьников и учащихся колледжей Самарской области. Здесь можно будет освоить управление беспилотными летательными аппаратами, изучить их проектирование и применение в современных отраслях экономики.

Дата и место проведения: 26 марта 2026 года, начало в 10:00 (самарское время).

Адрес: г. Самара, Московское шоссе, 77, ПГУТИ.

Подробная программа: dkadr.ru.