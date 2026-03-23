В Ширяево началась догазификация дачного товарищества

Специалисты "Газпром газораспределение Самара" приступили к строительству внутрипоселкового распределительного гaзопровода среднего и низкого давления протяженностью 1,8 км для газификации дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) "Ягодка" в селе Ширяево г. о. Жигулевск. Техническая возможность для подключения к природному газу будет обеспечена для 50 действующих домовладений с перспективой развития жилищного строительства.
В настоящее время с членами ДНТ заключено 9 договоров, 7 из которых комплексные, когда бесплатное доведение газа "до забора" и работы внутри участка и дома выполняются под ключ одной газораспределительной компанией. Такой способ газификации значительно упрощает и ускоряет процесс пуска газа.
Для подачи заявки на догазификацию лично в Едином центре предоставления услуг "Газпром газораспределение Самара" 63gaz.ru/contacts/ecpu/, в офисах МФЦ или онлайн на сайте Единого оператора газификации России connectgas.ru необходимо предоставить следующие документы:
— копии документов, подтверждающих право собственности на домовладение и земельный участок,
— СНИЛС,
— ситуационный план,
— протокол общего собрания членов СНТ с решением о проведении догазификации.
Напомним, право участников садово-дачных товариществ, находящихся в газифицированном населенном пункте, участвовать в догазификации вступило в силу по решению президента России в 2024 году.
Узнать больше о правилах подачи заявки на догазификацию дачного дома и участка, а также рассчитать предварительную стоимость работ внутри домовладения удобно на сайте connectgas.ru.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????