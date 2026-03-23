В Ширяево началась догазификация дачного товарищества

Специалисты "Газпром газораспределение Самара" приступили к строительству внутрипоселкового распределительного гaзопровода среднего и низкого давления протяженностью 1,8 км для газификации дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) "Ягодка" в селе Ширяево г. о. Жигулевск. Техническая возможность для подключения к природному газу будет обеспечена для 50 действующих домовладений с перспективой развития жилищного строительства.

В настоящее время с членами ДНТ заключено 9 договоров, 7 из которых комплексные, когда бесплатное доведение газа "до забора" и работы внутри участка и дома выполняются под ключ одной газораспределительной компанией. Такой способ газификации значительно упрощает и ускоряет процесс пуска газа.

Для подачи заявки на догазификацию лично в Едином центре предоставления услуг "Газпром газораспределение Самара" 63gaz.ru/contacts/ecpu/, в офисах МФЦ или онлайн на сайте Единого оператора газификации России connectgas.ru необходимо предоставить следующие документы:

— копии документов, подтверждающих право собственности на домовладение и земельный участок,

— СНИЛС,

— ситуационный план,

— протокол общего собрания членов СНТ с решением о проведении догазификации.

Напомним, право участников садово-дачных товариществ, находящихся в газифицированном населенном пункте, участвовать в догазификации вступило в силу по решению президента России в 2024 году.

Узнать больше о правилах подачи заявки на догазификацию дачного дома и участка, а также рассчитать предварительную стоимость работ внутри домовладения удобно на сайте connectgas.ru.