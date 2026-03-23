16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"T Plus" в течение лета 2026 года заменит более 10 км тепловых сетей в Тольятти В Самаре пройдет форум-выставка "Теплогенерация - 2026": программа В ТТП прошел бизнес-завтрак по подготовке к форуму "Теплогенерация" Прокуратура через суд добивается выполнения капремонта домов в Куйбышевском районе

ЖКХ и благоустройство Общество

В Ширяево началась догазификация дачного товарищества

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Специалисты "Газпром газораспределение Самара" приступили к строительству внутрипоселкового распределительного гaзопровода среднего и низкого давления протяженностью 1,8 км для газификации дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) "Ягодка" в селе Ширяево г. о. Жигулевск. Техническая возможность для подключения к природному газу будет обеспечена для 50 действующих домовладений с перспективой развития жилищного строительства.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

В настоящее время с членами ДНТ заключено 9 договоров, 7 из которых комплексные, когда бесплатное доведение газа "до забора" и работы внутри участка и дома выполняются под ключ одной газораспределительной компанией. Такой способ газификации значительно упрощает и ускоряет процесс пуска газа.

Для подачи заявки на догазификацию лично в Едином центре предоставления услуг "Газпром газораспределение Самара" 63gaz.ru/contacts/ecpu/, в офисах МФЦ или онлайн на сайте Единого оператора газификации России connectgas.ru необходимо предоставить следующие документы:

— копии документов, подтверждающих право собственности на домовладение и земельный участок,

— СНИЛС,

— ситуационный план,

— протокол общего собрания членов СНТ с решением о проведении догазификации.

Напомним, право участников садово-дачных товариществ, находящихся в газифицированном населенном пункте, участвовать в догазификации вступило в силу по решению президента России в 2024 году.

Узнать больше о правилах подачи заявки на догазификацию дачного дома и участка, а также рассчитать предварительную стоимость работ внутри домовладения удобно на сайте connectgas.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5