В Самаре в дни религиозных праздников ограничат движение на нескольких улицах: список

В Самаре в дни религиозных праздников и в День Победы временно ограничат движение на нескольких улицах. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Ограничение движения будет действовать 12, 19, 21 апреля, 30 мая, а также в День Победы с 7:00 до 16:00 для всех видов транспорта за исключением пассажирского, спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками.
В частности, планируется ограничить движение:
- по ул. Авроры от ул. Мориса Тореза до ул. Партизанской;
- по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов;
- по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;
- по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет