В Самаре прошел турнир по вольной борьбе памяти легендарного тренера Роланда Гассиева

На стадионе "Металлург" в Самаре сошлись больше ста спортсменов со всей области. Здесь в рамках федерального партийного проекта "Выбор сильных" прошли соревнования по вольной борьбе, посвященные памяти заслуженного тренера России, человека, чье имя для многих стало синонимом преданности делу и умения растить чемпионов.

Роллан Константинович Гассиев — тренер с большой буквы. За свою жизнь он воспитал свыше двадцати мастеров спорта России, победителей и призеров всероссийских и международных турниров. Среди его учеников — олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев. Именно под руководством Гассиева будущий олимпиец делал первые шаги в большом спорте.

Соревнования, посвященные его памяти, собрали больше ста участников. Для многих из них этот турнир стал не просто проверкой сил, но и возможностью прикоснуться к истории, вспомнить человека, который стоял у истоков самарской школы вольной борьбы.

"Роллан Константинович был не просто тренером, он был наставником, который умел видеть в каждом своем ученике личность, — поделился один из организаторов турнира. — Он знал, когда нужно подбодрить, а когда — жестко спросить. И это давало результат. Его воспитанники всегда отличались характером. И сегодняшние соревнования — это дань уважения его труду и его философии".

"Гассиев был из тех людей, которые не просто учили бороться, а учили жить. Для нас этот турнир — возможность почтить его память и показать, что его дело живет", — отмечают воспитанники самарской школы борьбы.

Координатор проекта "Выбор сильных", президент Федерации спортивной борьбы Самарской области Александр Живайкин направил участникам приветствие, подчеркнув, что такие соревнования — важная часть работы по сохранению спортивного наследия и воспитанию нового поколения борцов.

Кроме того, Александр Иванович напомнил, что совсем скоро Самара примет главный старт весны — Международный юношеский турнир по греко-римской борьбе "Новая высота" памяти Игоря Найвальта. В этом году он пройдет 5 и 6 июня во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого.

Но есть важное отличие: в этом году победа на "Новой высоте" — это не просто титул. Это прямая путевка на Первенство мира. Там, где решается судьба сильнейших, где каждый выход на ковер может стать стартом большой карьеры, отметил Живайкин.

"Борьба обещает быть не только жаркой, но и судьбоносной. Самарский Дворец спорта снова станет местом, где воздух звенит от адреналина, а каждая схватка — как эпизод из большой книги человеческой воли", — подчеркнул координатор партпроекта "Выбор сильных" в Самарской области.

На турнир "Новая высота" ожидают юных борцов из разных стран — уверенных в своей силе, одержимых мечтой, и пусть на ковре они соперники, но за его пределами — настоящие единомышленники спорта и мужества.