Большие возможности для малого бизнеса: "Ростелеком" расширил перечень маршрутизаторов, поддерживающих сервис "Wi-Fi с авторизацией"

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
"Ростелеком" расширил перечень маршрутизаторов, поддерживающих возможность организации сервиса гостевого Wi-Fi с авторизацией за счет интеграции собственной Wi-Fi платформы с оборудованием российских производителей. Клиенты компании в сегменте малого бизнеса, которые уже пользуются базовой услугой "Интернет для бизнеса", смогут организовать сеть Wi-Fi для своих гостей/покупателей без дополнительных затрат на покупку или аренду отдельной Wi-Fi-точки доступа. Возможность выбрать подходящее устройство из списка, который теперь включает около 20 моделей, поможет предпринимателям сосредоточиться на качестве клиентского сервиса.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Организованная таким образом сеть соответствует требованиям законодательства к обязательной идентификации пользователей публичных Wi-Fi сетей и не мешает работе других закрытых Wi-Fi-сетей клиента, которые он использует для решения служебных задач. Для малых предприятий, функционирующих на небольшой площади, включая хостелы, мини-отели, магазины, кофейни и парикмахерские, это возможность повысить привлекательность своих объектов для клиентов без дополнительных расходов.

Беспроводной доступ в интернет остается одним из самых востребованных базовых цифровых продуктов в малом бизнесе. Согласно данным "Ростелекома", только в сфере гостеприимства W-Fi используют не менее 86% объектов размещения. Спрос на беспроводные решения с роутерами сохраняется на высоком уровне и в других областях предпринимательства.

Александр Яресько, директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента "Ростелекома":

"Мы развиваем решение, которое позволяет и микро-, и малому бизнесу оптимизировать затраты на обеспечение своего помещения экосистемой WI-Fi, адаптированной под разные категории пользователей и беспроводных устройств. Одна единица оборудования решает сразу несколько бизнес-задач клиента, позволяя повышать уровень цифровизации своих объектов. Для "Ростелекома" расширение линейки отечественного оборудования, поддерживающего востребованные услуги для малого бизнеса, также является важной частью стратегии в области технологической поддержки развития предпринимательства. Мы активно сотрудничаем с российскими производителями, делая использование отечественного оборудования и ПО своим приоритетом".

Подробная информация об услугах Wi-Fi, дополнительных сервисах и условиях подключения доступна на сайте.

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

