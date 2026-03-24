Большие возможности для малого бизнеса: "Ростелеком" расширил перечень маршрутизаторов, поддерживающих сервис "Wi-Fi с авторизацией"

"Ростелеком" расширил перечень маршрутизаторов, поддерживающих возможность организации сервиса гостевого Wi-Fi с авторизацией за счет интеграции собственной Wi-Fi платформы с оборудованием российских производителей. Клиенты компании в сегменте малого бизнеса, которые уже пользуются базовой услугой "Интернет для бизнеса", смогут организовать сеть Wi-Fi для своих гостей/покупателей без дополнительных затрат на покупку или аренду отдельной Wi-Fi-точки доступа. Возможность выбрать подходящее устройство из списка, который теперь включает около 20 моделей, поможет предпринимателям сосредоточиться на качестве клиентского сервиса.

Организованная таким образом сеть соответствует требованиям законодательства к обязательной идентификации пользователей публичных Wi-Fi сетей и не мешает работе других закрытых Wi-Fi-сетей клиента, которые он использует для решения служебных задач. Для малых предприятий, функционирующих на небольшой площади, включая хостелы, мини-отели, магазины, кофейни и парикмахерские, это возможность повысить привлекательность своих объектов для клиентов без дополнительных расходов.

Беспроводной доступ в интернет остается одним из самых востребованных базовых цифровых продуктов в малом бизнесе. Согласно данным "Ростелекома", только в сфере гостеприимства W-Fi используют не менее 86% объектов размещения. Спрос на беспроводные решения с роутерами сохраняется на высоком уровне и в других областях предпринимательства.

Александр Яресько, директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента "Ростелекома":

"Мы развиваем решение, которое позволяет и микро-, и малому бизнесу оптимизировать затраты на обеспечение своего помещения экосистемой WI-Fi, адаптированной под разные категории пользователей и беспроводных устройств. Одна единица оборудования решает сразу несколько бизнес-задач клиента, позволяя повышать уровень цифровизации своих объектов. Для "Ростелекома" расширение линейки отечественного оборудования, поддерживающего востребованные услуги для малого бизнеса, также является важной частью стратегии в области технологической поддержки развития предпринимательства. Мы активно сотрудничаем с российскими производителями, делая использование отечественного оборудования и ПО своим приоритетом".

