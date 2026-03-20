В Самаре открыли площадку для тренировок будущих чемпионов

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В спортивном комплексе "Заря" состоялось торжественное открытие нового зала дзюдо. Мероприятие прошло в рамках федерального партийного проекта "Выбор сильных", который реализует "Единая Россия". Современная площадка появилась благодаря совместным усилиям руководства проекта и Федерации дзюдо Самарской области.

Фото: пресс-служба реготделения ЕР

Теперь 40 юных спортсменов смогут заниматься любимым видом спорта в комфортных условиях, развивая не только физическую форму, но и характер, волю к победе и уважение к сопернику.

В церемонии открытия приняли участие региональный координатор проекта "Выбор сильных" в Самарской области, депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин, президент Самарской областной федерации дзюдо Дмитрий Рыжов и исполнительный директор федерации, участник специальной военной операции Надир Тимергазин.

По сложившейся традиции новички, которые только начинают путь в дзюдо, произнесли клятву участника проекта "Выбор сильных". А старшие спортсмены подготовили для гостей и зрителей показательные выступления — яркую демонстрацию мастерства, силы и красоты этого вида спорта.

Александр Живайкин отметил, что открытие новых спортивных пространств — важный шаг в воспитании стойкости и уверенности у подрастающего поколения: "Любой вид борьбы — это как жизнь в миниатюре: упал, встал и дальше — тренироваться, бороться, побеждать. Главное — не бояться движения вперёд и верить в себя".

Напомним, что проект "Выбор сильных" направлен на развитие детского и юношеского спорта, поддержку тренеров и создание условий для всестороннего роста юных спортсменов, при которых ребята смогут развивать не только физическую силу, но и силу духа, уважение, настойчивость и умение не сдаваться перед трудностями.

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

Мария Иванова 14 января 2026 09:16 В Тольятти открыли новый ФОК "Метеор"

Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

