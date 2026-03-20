В Самаре открыли площадку для тренировок будущих чемпионов

В спортивном комплексе "Заря" состоялось торжественное открытие нового зала дзюдо. Мероприятие прошло в рамках федерального партийного проекта "Выбор сильных", который реализует "Единая Россия". Современная площадка появилась благодаря совместным усилиям руководства проекта и Федерации дзюдо Самарской области.
Теперь 40 юных спортсменов смогут заниматься любимым видом спорта в комфортных условиях, развивая не только физическую форму, но и характер, волю к победе и уважение к сопернику.
В церемонии открытия приняли участие региональный координатор проекта "Выбор сильных" в Самарской области, депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин, президент Самарской областной федерации дзюдо Дмитрий Рыжов и исполнительный директор федерации, участник специальной военной операции Надир Тимергазин.
По сложившейся традиции новички, которые только начинают путь в дзюдо, произнесли клятву участника проекта "Выбор сильных". А старшие спортсмены подготовили для гостей и зрителей показательные выступления — яркую демонстрацию мастерства, силы и красоты этого вида спорта.
Александр Живайкин отметил, что открытие новых спортивных пространств — важный шаг в воспитании стойкости и уверенности у подрастающего поколения: "Любой вид борьбы — это как жизнь в миниатюре: упал, встал и дальше — тренироваться, бороться, побеждать. Главное — не бояться движения вперёд и верить в себя".
Напомним, что проект "Выбор сильных" направлен на развитие детского и юношеского спорта, поддержку тренеров и создание условий для всестороннего роста юных спортсменов, при которых ребята смогут развивать не только физическую силу, но и силу духа, уважение, настойчивость и умение не сдаваться перед трудностями.
