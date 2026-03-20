16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре прошло первое заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения ВОО "Русское географическое общество" Вячеславу Федорищеву представили проект оптимизации процессов в органах власти с помощью ИИ Вячеслав Федорищев поздравил жителей с праздником Ураза-байрам Губернатор Вячеслав Федорищев открыл пленарное заседание партийного форума "Есть результат" В Самаре губернатор Федорищев обсудил с участниками второго потока программы "Школы героев" их проекты

Губернатор Власть и политика

Вячеславу Федорищеву представили проект оптимизации процессов в органах власти с помощью ИИ

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 146
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки "Мастер государственного управления для руководителей". Самарская область вошла в число шести регионов России, в которых в этом году проходит стажировка восьмого потока.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В течение недели команда экспертов совместно с областным правительством разрабатывала решения по оптимизации процессов в органах власти с использованием технологий искусственного интеллекта.

"Такой проект важен для экономики всех регионов, в том числе и Самарской области. За цифрой, искусственным интеллектом — будущее. Его внедрение на госслужбе и во всех сферах жизни — это отдельная большая задача", — подчеркнул Вячеслав Федорищев, обращаясь к присутствующим.

В рамках стажировки участники также посетили ряд региональных предприятий, университетов, инвестиционных площадок и объектов в сфере культуры и инноваций.

Директор по развитию партнерств и специальных проектов НИУ "Высшая школа экономики", участница региональной программы стажировки Екатерина Албегова отметила насыщенную программу: встречи с представителями органов исполнительной власти, научных центров, передовыми сообществами разработчиков. По ее словам, также провели консультации с профильными сообществами — разработчиков, университетов, консультантов, экспертов в области высоких технологий и государственного управления.

"Мы наметили дальнейшие шаги. Сегодня хотим сверить наш подход, приоритизировать направления, в которые дальше будем углубляться. Надеемся, что по результатам работы мы привнесем свой вклад в развитие тех технологических направлений в рамках стратегии цифровой трансформации Самарской области, которые можно улучшить с помощью искусственного интеллекта", — сообщила она.

Екатерина Албегова также отметила высокий потенциал Самарского региона и имеющиеся наработанные практики, подчеркнув, что в области — одни из лучших сообществ технологических разработчиков и научных центров. "Компетентностный профиль очень широкий. Есть несколько ключевых профилей, где вы являетесь лидером по стране. Мы это тоже принимаем во внимание и будем стараться применить в разрезе государственного управления", — добавила она.

На встрече участники представили главе региона результаты проектной работы. Об основных итогах доложил советник президента Национального фонда управления активами Владимир Головченко.

В свою очередь, заместитель руководителя Центра разработок "Государство для людей" Аналитического центра при правительстве Российской Федерации Александр Вартанов акцентировал, что в рамках стажировки перед участниками стояла задача погрузиться в проблематику региона. "Нам задачу конкретизировали, и на текущий момент мы на этапе верификации направления нашей работы", — сказал он.

В планах команды участников региональной стажировки — дальнейшее взаимодействие с Самарской областью. В конце мая будут представлены финальные наработки.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5