НОВИКОМ внедряет новейшие банкоматы российского производства ВТБ: состоятельные инвесторы готовят портфели к снижению ставок ВТБ обслуживает 40% экономически активного населения Самарской области Самара в деле: ВТБ запустил полный комплекс услуг с золотыми слитками в 23 городах РФ В Поволжье стартовал цифровой акселератор Сбера по трансформации бизнеса

НОВИКОМ внедряет новейшие банкоматы российского производства

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
НОВИКОМ, входящий в холдинг "РТ‑Финанс" Госкорпорации Ростех, начал оснащать свои отделения современными российскими банкоматами. Устройства, произведенные компанией "Банковские и финансовые системы" (БФС), полностью соответствуют критериям импортозамещения и интегрированы в процессинговую инфраструктуру банка.

Фото: предоставлено Новикомбанком

НОВИКОМ и БФС с 2024 года ведут работу по интеграции передового отечественного оборудования и программного обеспечения в системы банка. Одним из практических результатов этой деятельности стало оснащение сети банкоматов НОВИКОМа моделями БФС 2032. Они уже работают в московских и омском отделениях банка и, по оценкам экспертов и клиентов, показали себя как надежные, современные и функциональные устройства. В ближайшее время оборудование будет установлено в отделениях банка в других регионах.

Модели БФС 2032 производятся с 2022 года на собственном заводе БФС в индустриальном парке "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва" с производственной мощностью 15 тысяч устройств в год. Банкоматы с сенсорным 32-дюймовым экраном и биометрической камерой выполняют полный набор операций с банковскими картами и токенизированными носителями. Технология предусматривает замкнутый цикл обращения банкнот, что снижает расходы на инкассацию.

Активной эксплуатации банкоматов предшествовало тестирование, проведенное специалистами НОВИКОМа и БФС. Его результаты позволили доработать программное обеспечение на базе российской операционной системы Astra Linux в соответствии с требованиями процессингового центра банка.

Внедрение отечественных банкоматов стало очередным шагом в реализации стратегии банка по цифровой трансформации и укреплению технологической независимости. НОВИКОМ системно реализует проекты, направленные на развитие современной и устойчивой ИТ-инфраструктуры, уделяя особое внимание внедрению российских технологий и решений. Такой подход позволяет банку повышать надежность и безопасность сервисов, обеспечивая клиентам стабильный и качественный доступ к финансовым услугам.

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

