В ДТП с тремя фурами в Камышлинском районе пострадал один человек

В пятницу, 20 марта, в Камышлинском районе на 1184 км трассы М‑5 автодороги "Урал" произошло ДТП с участием трёх фур.

По данным пресс‑службы ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС", произошло столкновение грузовых автомобилей марок "Мерседес Актрос", "Ситрак" и "Фретлайнер".

В результате аварии пострадал один человек, который от медицинской госпитализации отказался.

фото: пресс‑служба ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

На месте работали сотрудники пожарно‑спасательной части и другие экстренные службы.