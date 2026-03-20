"Гибко реагируем на вызовы времени": в Самарской области обсудили итоги работы Общества "Знание"

В областном центре прошло заседание Наблюдательного совета Российского общества "Знание" в Самарской области под руководством заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора Антона Емельяненко.

На встрече обсудили итоги работы в 2025 г. и планы на 2026 год. Так, в 2025 г. в области прошло более 1200 мероприятий, слушателями которых стали более 66 тыс. жителей. Сообщество лекторов региона выросло до 250 человек.

"Деятельность самарского регионального отделения способствует повышению интеллектуального и культурного потенциала жителей нашего региона. Это главная площадка, где проходят выступления выдающихся личностей из сфер образования, науки, культуры, искусства, организуются различные мероприятия и конкурсы. Общество "Знание", и наше региональное отделение в частности, решают важнейшие задачи по сохранению исторической правды и воспитанию молодежи", — отметил Антон Емельяненко.

По итогам 2025 г. Самарская область входит в число лидеров в стране по ключевым показателям просветительской деятельности Российского общества "Знание". Лучший результат среди Лекториев Знания региона показал Самарский политех, который стал первым в Российской Федерации по количеству и качеству проведенных выступлений. Всего же семь из семнадцати Лекториев Знания Самарской области вошли в сотню лучших в России.

Жители региона активно вовлечены в проекты Общества "Знание". К примеру, в конкурсе инициатив родительских сообществ приняли участие 24% школ Самарской области. Победителями стали 28 учебных заведений, получивших финансирование на реализацию своих проектов в размере почти 16 млн рублей.

Напомним, Российское общество "Знание" при поддержке Министерства просвещения РФ открыло официальный прием заявок на третий сезон конкурса инициатив родительских сообществ. Ознакомиться с правилами и заполнить анкету на участие можно на сайте Знание.Родители до 15 мая.

Активно реализуются флагманские проекты Общества "Знание": Знание.Лекторий, Знание.Государство, Знание.Премия, "Родная игрушка". В 2025 г. в регионе были организованы выступления федеральных и региональных лекторов. Так, своими знаниями и опытом с жителями области поделились Герой Российской Федерации, пилот гражданской авиации Дамир Юсупов, режиссер и продюсер Клим Шипенко, актеры Максим Лагашкин и Мария Кожевникова, а также представители органов исполнительной власти региона и институтов развития: врио министра науки и высшего образования Марк Шлеенков, врио министра образования Виктор Акопьян, министр спорта Лидия Рогожинская, а также генеральный директор АНО Дирекция межвузовского кампуса Самарской области Армен Аракелян.

Кроме того, в Самарской области создано почти 400 литературных клуба, где ребята приобщаются к чтению художественной литературы, учатся разбирать и анализировать произведения. Они появляются в учебных заведениях благодаря проекту "Чтецкие программы", который реализует Общество "Знание" совместно с Министерством просвещения РФ по поручению президента Владимира Путина.

"Расширяется аудитория — теперь это не только школьники и студенты, но и участники СВО и члены их семей, люди серебряного возраста, а также родители школьников. Общество "Знание" гибко реагирует на вызовы, которые стоят сегодня перед российским обществом. Лекций много, они связаны и с финансовой грамотностью, с кибербезопасностью, с компьютерной грамотностью", — подчеркнул Владимир Богатырев, председатель регионального отделения Общества "Знание", ректор Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королёва.

Владимир Богатырев также отметил, что тематика просветительских мероприятий меняется в соответствии с запросами аудитории. В 2025 г. в топ вышли вопросы финансовой грамотности и защиты от мошенников. Востребованной также стала тема культуры речи, богатства русского языка и литературы.

"Просветительская работа сегодня строится на двух равнозначных основаниях: федеральном, который задает стратегические ориентиры, и региональном, где история и достижения конкретного края становятся главным содержанием. Важно, что лекции часто проходят по запросу самих организаций — люди хотят знать историю тех структур, в которых работают, и такая точечная работа делает просвещение неформальным и действительно востребованным", — рассказала директор филиала Российского общества "Знание" в Самарской области Ольга Воронова.

Совместно с правительством Самарской области и региональным министерством образования были организованы крупные общегородские мероприятия. В рамках фестиваля "Русский характер", посвященного Дню народного единства, работал просветительский лекторий. В День молодежи в Струковском парке прошли интеллектуальные квизы. В Новокуйбышевске состоялся форум Знание.Герои с участием Героя России Максима Девятова. Также лекции были проведены в рамках Педагогического форума для советников по воспитанию.

Участники встречи отметили, что в 2026 г. работа будет продолжена: целевая аудитория просветительских проектов расширится, а тематика лекций будет формироваться с учетом актуальных запросов жителей региона.

Напомним, Наблюдательный совет Российского общества "Знание" в Самарской области создан в июне 2023 года. Возглавляет его губернатор Вячеслав Федорищев.