16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С 21 марта возможны изменения в работе переправы "Самара — Рождествено" В Самаре пройдет форум-выставка "Теплогенерация - 2026": программа В Самаре состоялась установочная встреча с участниками регионального этапа Спортивно-туристского лагеря ПФО "Туриада" "Гибко реагируем на вызовы времени": в Самарской области обсудили итоги работы Общества "Знание" Прокуратура отсудила 14 тыс. га сельхозземель в Красноярском районе

Общество

"Гибко реагируем на вызовы времени": в Самарской области обсудили итоги работы Общества "Знание"

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 128
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В областном центре прошло заседание Наблюдательного совета Российского общества "Знание" в Самарской области под руководством заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора Антона Емельяненко.

Фото: "Волжская коммуна"

На встрече обсудили итоги работы в 2025 г. и планы на 2026 год. Так, в 2025 г. в области прошло более 1200 мероприятий, слушателями которых стали более 66 тыс. жителей. Сообщество лекторов региона выросло до 250 человек.

"Деятельность самарского регионального отделения способствует повышению интеллектуального и культурного потенциала жителей нашего региона. Это главная площадка, где проходят выступления выдающихся личностей из сфер образования, науки, культуры, искусства, организуются различные мероприятия и конкурсы. Общество "Знание", и наше региональное отделение в частности, решают важнейшие задачи по сохранению исторической правды и воспитанию молодежи", — отметил Антон Емельяненко.

По итогам 2025 г. Самарская область входит в число лидеров в стране по ключевым показателям просветительской деятельности Российского общества "Знание". Лучший результат среди Лекториев Знания региона показал Самарский политех, который стал первым в Российской Федерации по количеству и качеству проведенных выступлений. Всего же семь из семнадцати Лекториев Знания Самарской области вошли в сотню лучших в России.

Жители региона активно вовлечены в проекты Общества "Знание". К примеру, в конкурсе инициатив родительских сообществ приняли участие 24% школ Самарской области. Победителями стали 28 учебных заведений, получивших финансирование на реализацию своих проектов в размере почти 16 млн рублей.

Напомним, Российское общество "Знание" при поддержке Министерства просвещения РФ открыло официальный прием заявок на третий сезон конкурса инициатив родительских сообществ. Ознакомиться с правилами и заполнить анкету на участие можно на сайте Знание.Родители до 15 мая.

Активно реализуются флагманские проекты Общества "Знание": Знание.Лекторий, Знание.Государство, Знание.Премия, "Родная игрушка". В 2025 г. в регионе были организованы выступления федеральных и региональных лекторов. Так, своими знаниями и опытом с жителями области поделились Герой Российской Федерации, пилот гражданской авиации Дамир Юсупов, режиссер и продюсер Клим Шипенко, актеры Максим Лагашкин и Мария Кожевникова, а также представители органов исполнительной власти региона и институтов развития: врио министра науки и высшего образования Марк Шлеенков, врио министра образования Виктор Акопьян, министр спорта Лидия Рогожинская, а также генеральный директор АНО Дирекция межвузовского кампуса Самарской области Армен Аракелян.

Кроме того, в Самарской области создано почти 400 литературных клуба, где ребята приобщаются к чтению художественной литературы, учатся разбирать и анализировать произведения. Они появляются в учебных заведениях благодаря проекту "Чтецкие программы", который реализует Общество "Знание" совместно с Министерством просвещения РФ по поручению президента Владимира Путина.

 "Расширяется аудитория — теперь это не только школьники и студенты, но и участники СВО и члены их семей, люди серебряного возраста, а также родители школьников. Общество "Знание" гибко реагирует на вызовы, которые стоят сегодня перед российским обществом. Лекций много, они связаны и с финансовой грамотностью, с кибербезопасностью, с компьютерной грамотностью", — подчеркнул Владимир Богатырев, председатель регионального отделения Общества "Знание", ректор Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королёва.

Владимир Богатырев также отметил, что тематика просветительских мероприятий меняется в соответствии с запросами аудитории. В 2025 г. в топ вышли вопросы финансовой грамотности и защиты от мошенников. Востребованной также стала тема культуры речи, богатства русского языка и литературы.

"Просветительская работа сегодня строится на двух равнозначных основаниях: федеральном, который задает стратегические ориентиры, и региональном, где история и достижения конкретного края становятся главным содержанием. Важно, что лекции часто проходят по запросу самих организаций — люди хотят знать историю тех структур, в которых работают, и такая точечная работа делает просвещение неформальным и действительно востребованным", — рассказала директор филиала Российского общества "Знание" в Самарской области Ольга Воронова.

Совместно с правительством Самарской области и региональным министерством образования были организованы крупные общегородские мероприятия. В рамках фестиваля "Русский характер", посвященного Дню народного единства, работал просветительский лекторий. В День молодежи в Струковском парке прошли интеллектуальные квизы. В Новокуйбышевске состоялся форум Знание.Герои с участием Героя России Максима Девятова. Также лекции были проведены в рамках Педагогического форума для советников по воспитанию.

Участники встречи отметили, что в 2026 г. работа будет продолжена: целевая аудитория просветительских проектов расширится, а тематика лекций будет формироваться с учетом актуальных запросов жителей региона.

Напомним, Наблюдательный совет Российского общества "Знание" в Самарской области создан в июне 2023 года. Возглавляет его губернатор Вячеслав Федорищев.

"Знание" — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию. С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило более 32 тыс. человек. Они провели свыше 200 тыс. лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 ч. просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,5 млрд просмотров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5