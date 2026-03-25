16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Образование Общество

Мероприятия Года единства народов России стартовали в школах Самары

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В школах Самары стартовали мероприятия Года единства народов России, объявленного Президентом России Владимиром Путиным в 2026 году. Одним из них стал Фестиваль дружбы народов, организованный в школе № 22. Он объединил учеников с 1 по 8 классы — ребята познакомили друг друга и своих педагогов с культурой, национальными костюмами и блюдами разных народов России.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"В Самаре веками в мире и согласии живут люди разных национальностей и культур. Задача системы образования — не только дать знания, но и воспитать уважение к традициям каждого народа, показать, что сила России — в многообразии. Особенно сегодня, когда идет специальная военная операция, где плечом к плечу воюют все народы России. Считаю, что подобные мероприятия в том или ином формате в течение Года единства народов России, объявленного Президентом России Владимиром Путиным, должны пройти во всех школах Самары", — сказала руководитель департамента образования администрации города Самары Ирина Коковина.

Ученики школы № 22 вместе с родителями приготовили национальные блюда и сшили костюмы 15 национальностей: русские, армяне, чуваши, узбеки, татары, башкиры, евреи, таджики, цыгане, памирцы, мордва, казахи, марийцы, немцы Поволжья. Гости из школы "Яктылык" представили национальный татарский танец.

"Фестиваль проводим впервые совместно с Союзом женщин и Советом отцов Советского района. Каждый класс выбрал национальность, которую хотел представить, и изучил ее: узнал историю, познакомился с традициями, обычаями, творчеством. Ребята не просто подготовили выступления — они создали целые музыкально‑литературные зарисовки и показали их друг другу. Россия — страна более 190 этносов, национальностей и малых коренных народов. И наша задача — не просто рассказывать об этом многообразии, а показать, что сила страны — в дружбе и взаимном уважении", — сказал директор школы № 22, председатель Совета отцов Советского района Евгений Лукоянов.

Отметим, что подобные мероприятия будут проходить в самарских школах в течение всего 2026 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5