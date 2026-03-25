Мероприятия Года единства народов России стартовали в школах Самары

В школах Самары стартовали мероприятия Года единства народов России, объявленного Президентом России Владимиром Путиным в 2026 году. Одним из них стал Фестиваль дружбы народов, организованный в школе № 22. Он объединил учеников с 1 по 8 классы — ребята познакомили друг друга и своих педагогов с культурой, национальными костюмами и блюдами разных народов России.

"В Самаре веками в мире и согласии живут люди разных национальностей и культур. Задача системы образования — не только дать знания, но и воспитать уважение к традициям каждого народа, показать, что сила России — в многообразии. Особенно сегодня, когда идет специальная военная операция, где плечом к плечу воюют все народы России. Считаю, что подобные мероприятия в том или ином формате в течение Года единства народов России, объявленного Президентом России Владимиром Путиным, должны пройти во всех школах Самары", — сказала руководитель департамента образования администрации города Самары Ирина Коковина.

Ученики школы № 22 вместе с родителями приготовили национальные блюда и сшили костюмы 15 национальностей: русские, армяне, чуваши, узбеки, татары, башкиры, евреи, таджики, цыгане, памирцы, мордва, казахи, марийцы, немцы Поволжья. Гости из школы "Яктылык" представили национальный татарский танец.

"Фестиваль проводим впервые совместно с Союзом женщин и Советом отцов Советского района. Каждый класс выбрал национальность, которую хотел представить, и изучил ее: узнал историю, познакомился с традициями, обычаями, творчеством. Ребята не просто подготовили выступления — они создали целые музыкально‑литературные зарисовки и показали их друг другу. Россия — страна более 190 этносов, национальностей и малых коренных народов. И наша задача — не просто рассказывать об этом многообразии, а показать, что сила страны — в дружбе и взаимном уважении", — сказал директор школы № 22, председатель Совета отцов Советского района Евгений Лукоянов.

Отметим, что подобные мероприятия будут проходить в самарских школах в течение всего 2026 года.