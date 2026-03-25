В Башкортостане дан старт Всероссийскому фестивалю "Женское сердце России" с участием делегации Самарской области

В Год единства народов России в Республике Башкортостан официально стартовал первый региональный этап Всероссийского фестиваля "Женское сердце России". Масштабное событие объединило 160 матерей и жён участников специальной военной операции из 14 регионов Приволжского федерального округа, представляющих более 20 народов и национальностей России.

"Здесь собрались представители регионов Приволжского федерального округа. Четырнадцать субъектов, более 20 народов и национальностей, которые представят сегодня свою культуру, свои национальные традиции. Каждый песенный, танцевальный и поэтический номер будут нести особенность традиций своего народа. Это очень важно, потому что все народы объединяет одна великая страна, страна под названием Россия. И за эту страну наши герои сейчас отдают свои жизни. Я хочу низко поклониться нашим мамам, женам, которые потеряли своих близких и находят в себе силы жить дальше, помогать и поддерживать друг друга. Я хочу поприветствовать и поблагодарить тех, кто живёт сейчас с надеждой и верой на благополучное возвращение своих родных защитников", — отметила статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева.

Одним из ярких событий фестиваля стало участие делегации Самарской области, которая представила богатое культурное и патриотическое наследие своего региона. В состав делегации вошли восемь женщин — матери и супруги Героев СВО, олицетворяющие многонациональную душу региона: русские, башкиры, казахи, чуваши.

Самарская область развернула на фестивале уникальную экспозицию, отражающую этнокультурное разнообразие и самобытность губернии, которая традиционно считается "Хлебной столицей" России. Центральным элементом стал баннер "Народы в сердце России" — десять орнаментальных сюжетов этнических групп, преобладающих на территории региона, нанесённых в виде карты Самарской области.

"Фестиваль "Женское сердце России" — это возможность сказать главное: семьи наших героев — это настоящий тыл, хранительницы традиций, культуры и той невероятной силы, которая сегодня объединяет всю страну. В Год единства народов России мы видим, как в одном зале встречаются представительницы разных национальностей — русские, башкиры, казахи, чуваши, — и каждая привозит частичку своего родного дома. Для нас, для фонда "Защитники Отечества", особенно ценно, что женщины делятся опытом, показывают свои таланты, угощают домашним хлебом и вишнёвой наливкой, рассказывают о тех, кем мы гордимся. Такие встречи доказывают: когда мы вместе, мы непобедимы", — прокомментировала Наталья Полянскова, руководитель филиала фонда "Защитники Отечества".

Особое место заняло гастрономическое наследие: участницы делегации представили хлебные изделия, приготовленные собственными руками, а также продукцию крупного промышленного предприятия "Самарский булочно-кондитерский комбинат". Акцент был сделан на уникальный сорт — "Бещёвскую вишню", которая, согласно легенде, растёт только на Волжском побережье у подножия Жигулей и отличается оригинальным вкусом.

Патриотическая составляющая экспозиции была представлена фотовыставкой "СВОи" с историями участников СВО Самарской области разных национальностей, демонстрирующей единство и героизм бойцов. В оформлении стенда также отразили этническое своеобразие края: кружевное убранство изысканных резных узоров на фасадах и оконных наличниках, которые создают неповторимый облик старой Самары.

В знак уважения и дружбы участницы делегации подготовили для почётных гостей фестиваля презенты: книги, изделия, изготовленные своими руками, а также подарки от филиала государственного фонда поддержки участников СВО.

Фестиваль "Женское сердце России" продолжает своё путешествие по регионам Приволжского федерального округа, укрепляя единство народов и подчёркивая важность сохранения семейных ценностей и культурных традиций.