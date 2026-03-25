Эксперты на Т1 Форуме: как множить ИИ-возможности, сокращая риски Платформа "Сфера" представила экосистему продуктов для сервисного управления ИТ Сергей Голицын, Т1 ИИ: "ИИ-платформы — единственный путь получить эффект от нейросетевых технологий" ИИ-агенты для бизнеса: когда генеративных нейросетей уже недостаточно ГигаЧат подтвердил знания в области математики и компьютерных наук

"Мир меняется под воздействием ИИ, и бизнес вынужден адаптироваться на максимальной скорости: от чат‑ассистентов мы переходим к мультиагентным системам и "ассистентам действия" без человека", — отметил Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1). По его словам, в этих условиях лоскутное внедрение ИИ‑агентов грозит хаосом, а игнорирование рисков безопасности и теневого ИИ — прямыми потерями для бизнеса. Как ИИ меняет правила игры в бизнесе, говорили эксперты на сессии "ИИ и человек 2.0: от экспериментов к управляемой системе" на Т1 форуме.

Как отметил Игорь Никитин, генеральный директор WMT AI, ИИ по масштабу производимых изменений сравним с электричеством. Из-за этого пересматривается парадигма профессий: человеческий опыт и стаж обесцениваются, если рядом есть специалист, работающий в тесной связке с ИИ. Эти умения, по словам Никитина, необходимо прокачивать постоянно. "Искусственный интеллект — это спортзал. Я не могу пообещать вам ничего после двух тренировок, но через три месяца, когда накопятся тысячи диалогов, вы увидите: вы и ИИ вместе сможете гораздо больше того, что вы делали раньше", — подчеркнул Никитин.

Старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и маркетплейсу Финуслуги Игорь Алутин рассказал: "ИИ радикально меняет роль руководителя. Каждый топ-менеджер обязан владеть ИИ — уметь не только "промтить", но и собирать прототипы цифровых решений с помощью вайбкодинга. Сегодня в нашей компании выстраиваются "ИИ заводы" — связки агентов, которые сами проверяют гипотезы и разрабатывают новые продукты, а лидер управляет уже не только людьми, но и архитектурой этих заводов".

В крупном банке ИИ — это уже не набор красивых пилотов, а конвейер, который ежедневно производит и обновляет модели под реальные бизнес‑процессы, подчеркнул Денис Суржко, заместитель руководителя департамента анализа данных и моделирования, вице‑президент Банка ВТБ.

"Взаимодействуя с ИИ, мы работаем не с физикой и химией, а с социальными и экономическими системами, которые меняются постоянно, поэтому модель — не артефакт, а процесс. Ее нужно переобучать, пересматривать признаки, контролировать качество, иначе через несколько месяцев она превращается в источник ошибок и финансовых потерь, — отметил Суржко.

Эксперт по ИИ безопасности технический директор ГК "Солар" Евгений Федоров предостерег от погружения в эйфорию ИИ агентов: риски утечек через ИИ сервисы растут кратно. При этом он подчеркнул, что до 80% сотрудников используют внешние ИИ инструменты в обход правил. "Теневой ИИ — это данность. Если вы попытаетесь его запретить, ничего не произойдет — сотрудники все равно будут пользоваться внешними сервисами. При этом около 60% компаний не контролируют входящий и исходящий трафик в нейросети. Поэтому бизнесу стоит признать эти изменения в поведении сотрудников, дать людям удобные и безопасные инструменты и научить ими пользоваться. Мы в "Соларе" также рассматриваем этот фактор для развития экосистемы решений, которые контролируют ИИ-трафик и обеспечивают защиту данных", — дополняет Евгений Федоров.

"Задача лидеров — не "накрутить побольше агентов", а выстроить масштабируемую и безопасную архитектуру, где возможности ИИ и контроль за ними растут синхронно", — резюмировал Сергей Голицын.

"Т1 Форум" в этом году поддерживают ключевые игроки отечественного ИТ-рынка: генеральным партнёром форума выступает компания YADRO, также его поддерживают компании Солар (золотой партнёрский статус), Positive Technologies и F6 (серебряные партнёрские статусы), Orion soft. Генеральный медиапартнёр форума — ИД Коммерсантъ, партнёр деловой программы — группа компаний РБК, стратегический информационный партнёр — Российская газета, партнёр новостного потока News.ru, официальные медиапартнёры форума — Hi-Tech Mail, ИНК., Ведомости, Frank Media, Russian Business и журналы Эксперт, Connect-WIT, Financial One, Монокль и Компьютерра. Коммьюнити-партнёры форума — редакция "Молодежь Москвы", Ассоциация "ФинТех", Ассоциация "РУССОФТ".

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

