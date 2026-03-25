В МГУ завершился уникальный студенческий конкурс по третейскому разбирательству

20–21 марта 2026 года на Юридическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова прошёл IV Международный студенческий конкурс по третейскому разбирательству. Данное состязание — совместный проект Союза машиностроителей России и МГУ, реализуемый в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного Сергеем Чемезовым и Виктором Садовничим 19 декабря 2022 года.

Торжественное открытие состоялось 20 марта в формате пленарного заседания. В нём приняли участие статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов, статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования Анастасия Бондаренко, представители Министерства юстиции, Государственной корпорации "Ростех", а также ведущего юридического сообщества.

Как отметил в приветственном адресе председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов, поддержка подобных инициатив имеет особое значение, поскольку современная промышленность и предприятия реального сектора нуждаются в квалифицированных специалистах, в том числе в юристах, способных сопровождать сложные экономические процессы и эффективно участвовать в разрешении споров.

"За годы проведения конкурса (с 2023 года) российская промышленность выросла более чем на 20%. За этим цифрами стоит открытие новых предприятий, расширение существующих производственных мощностей, выпуск большого числа продукции и её выход на внутренний и внешние рынки. Все эти процессы требуют грамотного юридического сопровождения. В этом году в очный этап конкурса вышли 24 сильнейшие команды — это является рекордом для мероприятия", — рассказал Роман Чекушов.

Как отметила председатель Арбитражного учреждения при Союзе машиностроителей России Ирина Шиткина, ключевой особенностью конкурса является его практико-ориентированный формат. "Участники работают с реальными кейсами и получают обратную связь от практикующих юристов и представителей научного сообщества: доктора и кандидаты юридических наук, профессора МГУ, действующие эксперты юридических фирм и судьи в отставке. Это позволяет им погрузиться в реальные механизмы третейского разбирательства. Студенты выходят с конкурса уже с прикладными навыками и пониманием профессиональной среды — это эффективнее любой конференции", — резюмировала она.

В 2026 году конкурс вновь подтвердил свой высокий статус и масштаб. В письменном этапе приняли участие 48 команд, а в очный этап вышли 24 сильнейшие команды из различных регионов России — это в два раза больше, чем годом ранее. В течение двух дней участники проходили отборочные раунды, четвертьфиналы, полуфиналы и финал, моделируя реальные третейские разбирательства и демонстрируя глубокую теоретическую подготовку и практические навыки правовой аргументации.

В полуфинал конкурса вышли команды Дальневосточного федерального университета, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина. В финальном состязании сразились студенты Дальневосточного федерального университета и Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина.

Арбитры отдельно отметили ребят из Дальневосточного федерального университета — участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и стали одним из самых сильных дебютантов конкурса, уверенно выйдя в финал.

Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев подчеркнул, что важным преимуществом конкурса является возможность для участников заявить о себе перед действующими юристами крупнейших промышленных предприятий и корпораций. "Для многих это может стать стартом в карьере. Ребята демонстрируют себя перед перспективными работодателями, и вполне могут получить предложения о стажировке или трудоустройстве", — резюмировал Владимир Гутенев.

По итогам конкурса победители и призёры были награждены денежными премиями. Победитель — команда Дальневосточного федерального университета получила 100 тысяч рублей. Отдельными наградами были отмечены лучшие ораторы, авторы меморандумов, представители сторон и тренеры. Кроме того, в этом году, по инициативе Министерства юстиции победители также получили возможность принять участие в Петербургском международном юридическом форуме.

Отметим, что в июне 2026 года Арбитражное учреждение при Союзе машиностроителей России впервые представит свой стенд на Петербургском международном юридическом форуме. Это подчёркивает растущий статус организации и ее значение для развития отечественного третейского разбирательства. Особенно символично, что дебют состоится в год первого юбилея Арбитражного учреждения, которому в текущем году исполняется пять лет.

Как отмечал ранее первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, Союзу удалось сформировать эффективный механизм оперативного и качественного рассмотрения экономических споров: "Количество дел выросло с 57 в 2021 году до 2621 в 2025 году, и сегодня Арбитражное учреждение рассматривает около двух третей всех третейских споров в стране. Это подтверждает высокий уровень доверия к площадке со стороны бизнеса и ее востребованность как одного из ключевых институтов разрешения экономических споров".

Особую роль в подготовке молодых кадров играют региональные отделения Союза машиностроителей России. В частности, Воронежское региональное отделение СоюзМаш совместно с промышленными предприятиями и вузами дает возможность студентам применять полученные знания на практике. В этом активно участвует банк НОВИКОМ, председатель правления которого Елена Георгиева курирует работу регионального отделения. Такой опыт помогает будущим специалистам лучше понять, какие компетенции востребованы в современном промышленном секторе.