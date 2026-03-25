К концу марта в Самарской области потеплеет до +17 градусов

В Самарской области продолжается потепление. К концу марта температура воздуха местами может достигнуть +17 градусов. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Вячеслав Демин.

"Ближайшие дни будут дождливыми. Температура воздуха ночью ожидается по области в пределах от -4 до +3 градусов, днем — от +5 до +14 градусов. Самым теплым обещает стать 28 марта. Днем по области температура воздуха составит 8-13 градусов, а местами она поднимется до +17 градусов. Осадки не прогнозируются", — рассказал Вячеслав Демин.

29-30 марта может пройти небольшой дождь. Ночью ожидается 1-6 градусов тепла. Днем воздуха прогреется до 10-15 градусов.

На 31 марта — 2 апреля осадки не прогнозируются. Температура водуха ночью составит 3-8 градусов тепла, днем — 11-16 градусов.

