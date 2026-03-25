16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Определился подрядчик, который построит в Самаре баскетбольный спорткомплекс У стадиона "Волга" вместо высотки построят 9-этажный ЖК "Северсталь Сеть" расширила предложение для малого и среднего бизнеса в сегменте проката с покрытиями "Доставка за 1 рубль": "Лемана ПРО" запустила акцию для профи На площадке специализированной выставки "Комфортная городская среда" состоится Инвестиционный форум

Определился подрядчик, который построит в Самаре баскетбольный спорткомплекс

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Управление капитального строительства определилось с подрядчиком, который построит баскетбольный спортивный комплекс в границах улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской в Промышленном районе Самары.

Напомним, на эти цели из областной казны выделяли 299,2 млн рублей. Как сообщили в региональном минстрое, победителем торгов было признано тольяттинское ООО "Реформинг-центр".  

На сайте госзакупок отмечается, что компания единственная заявилась на участие в закупке. Заявку признали соответствующей требованиям. Исходя из опубликованных данных, подрядчик предложил выполнить услуги практически по максимальной стоимости контракта, за 299,1 млн рублей.

"Проект предусматривает полный цикл реализации — от разработки проектной документации до благоустройства прилегающей территории. Согласно условиям контракта, подрядчик должен приступить к работам не позднее 1 июля 2026 года. Завершение строительства предусмотрено до 31 июля 2027 года. Новый комплекс усилит спортивную инфраструктуру района и создаст дополнительные возможности для занятий баскетболом и проведения соревнований", — рассказали в министерстве строительства Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5