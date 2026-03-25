Определился подрядчик, который построит в Самаре баскетбольный спорткомплекс

Управление капитального строительства определилось с подрядчиком, который построит баскетбольный спортивный комплекс в границах улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской в Промышленном районе Самары.

Напомним, на эти цели из областной казны выделяли 299,2 млн рублей. Как сообщили в региональном минстрое, победителем торгов было признано тольяттинское ООО "Реформинг-центр".

На сайте госзакупок отмечается, что компания единственная заявилась на участие в закупке. Заявку признали соответствующей требованиям. Исходя из опубликованных данных, подрядчик предложил выполнить услуги практически по максимальной стоимости контракта, за 299,1 млн рублей.

"Проект предусматривает полный цикл реализации — от разработки проектной документации до благоустройства прилегающей территории. Согласно условиям контракта, подрядчик должен приступить к работам не позднее 1 июля 2026 года. Завершение строительства предусмотрено до 31 июля 2027 года. Новый комплекс усилит спортивную инфраструктуру района и создаст дополнительные возможности для занятий баскетболом и проведения соревнований", — рассказали в министерстве строительства Самарской области.