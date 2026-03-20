У стадиона "Волга" вместо высотки построят 9-этажный ЖК

Концепция застройки участка на проспекте Масленникова, 7а в Самаре изменилась. Теперь там планируют построить не высотку, а 9-этажный жилой комплекс бизнес-класса. Информацию о проекте опубликовал ДОМ.РФ.

Участок находится рядом со стадионом "Волга" и самарским филиалом Третьяковской галереи. В ее честь и решили назвать новый ЖК — "Третьяковский. Дом у галереи".

Изначально на площадке собирались построить 24-этажный жилой дом. Вот эскиз.

И хоть общественные слушания прошли в пользу застройщика, было много негативных отзывов. Горожане критиковали формат высотной застройки и отмечали, что социальная инфраструктура района и так перегружена.

Согласно обновленному проекту, ЖК будет 9-этажным на 111 квартир (48 однокомнатных, 44 двухкомнатных и 19 трёхкомнатных) и 112 нежилых помещений. Предусмотрен паркинг на 110 мест. Стоимость строительства оценили в 1,1 млрд рублей.

Фото: наш.дом.рф / ООО СЗ "Строительство инженерных коммуникаций"

Сдать объект собираются в четвертом квартале 2029 года. Застройщиком выступает ООО СЗ "Строительство инженерных коммуникаций", которым, по данным сервиса проверки контрагентов "Руспрофайл", владеют Ильхам и Ислам Мустафины. Ранее в числе собственников компании фигурировали бенефициар строительной компании ООО "Промбезопасность" Вадим Кибардин и экс-гендиректор АО "ПТС" Сергей Алехин.

Среди реализованных проектов компании — жилой комплекс "Троицкий" на улице Самарской, 45. Также она строила дома в поселке Стройкерамика.