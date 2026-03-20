У стадиона "Волга" вместо высотки построят 9-этажный ЖК "Северсталь Сеть" расширила предложение для малого и среднего бизнеса в сегменте проката с покрытиями "Доставка за 1 рубль": "Лемана ПРО" запустила акцию для профи На площадке специализированной выставки "Комфортная городская среда" состоится Инвестиционный форум На территории больницы на ул. Баныкина в Тольятти построят храм

У стадиона "Волга" вместо высотки построят 9-этажный ЖК

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Концепция застройки участка на проспекте Масленникова, 7а в Самаре изменилась. Теперь там планируют построить не высотку, а 9-этажный жилой комплекс бизнес-класса. Информацию о проекте опубликовал ДОМ.РФ.

Фото: Александра Белова

Участок находится рядом со стадионом "Волга" и самарским филиалом Третьяковской галереи. В ее честь и решили назвать новый ЖК — "Третьяковский. Дом у галереи".

Изначально на площадке собирались построить 24-этажный жилой дом. Вот эскиз.

Фото: мэрия Самары / ООО "СВ-Сервис-Центр"

И хоть общественные слушания прошли в пользу застройщика, было много негативных отзывов. Горожане критиковали формат высотной застройки и отмечали, что социальная инфраструктура района и так перегружена.

Согласно обновленному проекту, ЖК будет 9-этажным на 111 квартир (48 однокомнатных, 44 двухкомнатных и 19 трёхкомнатных) и 112 нежилых помещений. Предусмотрен паркинг на 110 мест. Стоимость строительства оценили в 1,1 млрд рублей.

Фото: наш.дом.рф / ООО СЗ "Строительство инженерных коммуникаций"
Фото: наш.дом.рф / ООО СЗ "Строительство инженерных коммуникаций"

Сдать объект собираются в четвертом квартале 2029 года. Застройщиком выступает ООО СЗ "Строительство инженерных коммуникаций", которым, по данным сервиса проверки контрагентов "Руспрофайл", владеют Ильхам и Ислам Мустафины. Ранее в числе собственников компании фигурировали бенефициар строительной компании ООО "Промбезопасность" Вадим Кибардин и экс-гендиректор АО "ПТС" Сергей Алехин.

Среди реализованных проектов компании — жилой комплекс "Троицкий" на улице Самарской, 45. Также она строила дома в поселке Стройкерамика. 

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

