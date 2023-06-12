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Общество

За строительство высотки у стадиона "Волга" в Самаре выступили 139 человек

САМАРА. 12 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект строительства высотки на пр. Масленникова, 7А в Самаре с отклонением от нормативов по парковочным местам получил поддержку на публичных слушаниях. Заключение по итогам слушаний мэрия опубликовала в субботу, 10 июня.

Проект ООО "СВ-Сервис-Центр", предполагающий строительство 24-этажного здания на 193 квартиры с 0,6 парковочного места на каждую их них, поддержало 139 участников слушаний. Большинство высказавшихся за проект давали не очень развернутые комментарии, указывая на необходимость появления в этом районе современных зданий. Причем 105 из этих мнений, как это часто бывает на слушаниях в последнее время, поступило в письменном виде.

Противники же проекта высказывались посредством сайта. Лишь одно мнение из 75 отрицательных поступило в письменном виде. При этом отрицательные мнения, как правило, куда более развернутые.

"Живу в соседнем доме, здесь и так парковок нет! Из-за колледжа круглые сутки всё занято. И опять почему-то считают парковочные места не у себя на участке, а на участке будущего спорткомплекса. Что за новая мода такая? 193 квартиры на этом пятачке убьют здесь всю атмосферу, и куда они интересно в какую школу поведут своих детей, здесь дома к школе 144 прикреплены, посмотрите для интереса насколько она перегружена и без этого, а ведь еще там скоро заселятся 3 многоэтажки ЖК Панова. Определенно кто-то решает сделать октябрьский район самый мертвым и перегруженным", — высказался один из участников слушаний (орфография и пунктуация сохранены — прим. ВН).

Примечательно, что отрицательное мнение высказало ООО "Стимул", у которого свои планы освоения территории стадиона "Волга".

Впрочем, участником слушаний признан лишь один человек, чье развернутое мнение приведено выше. только он постоянно проживает на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения. Окончательное решение по проекту предстоит принимать мэрии.

Напомним, ранее на слушаниях обсуждался другой строительный проект по данному адресу, выносившийся ООО "Специализированный застройщик "Строительство инженерных коммуникаций". Компания предлагала возвести две башни высотой 22 и пять этажей, объединенные стилобатом.

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