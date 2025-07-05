Самарская область заняла первое место в ПФО по предоставлению жилья детям-сиротам

Самарская область заняла первое место в ПФО и 5 место в России по предоставлению жилья детям-сиротам. Об этом стало известно в ходе совещания с главами муниципальных образований, которое сегодня, 5 июля, провел губернатор Вячеслав Федорищев.
В Самарской области по поручению главы региона усилена работа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В первом полугодии 2025 года ключи от квартир вручены 233 детям-сиротам Самарской области. Всего в текущем году планируется обеспечить жильем более 1400 ребят.
За первые пять месяцев жильем обеспечены 233 человека, из них:
- 227 ребят получили квартиры по договорам найма специализированного жилищного фонда
- 6 человек, достигшие 23 лет, получили социальную выплату и приобрели жилье самостоятельно.
На конец июня было приобретено более половины от запланированного объема жилья.
В Самаре по договорам долевого участия закуплено 163 квартиры, ключи от которых передадут в 4 квартале. В Тольятти приобретено 86 квартир, по еще 25 завершается оформление муниципальных контрактов. В Сызрани, Жигулевске, Октябрьске и Похвистнево план выполнен на 100%, и уже оформляются документы для передачи жилья.
Все больше муниципалитетов переходят от закупок к строительству нового жилья специально для детей-сирот. Такая практика развивается в Большеглушицком, Борском, Кинельском, Красноярском, Сергиевском, Ставропольском, Хворостянском, Челно-Вершинском и Шигонском районах. Специалисты Минстроя регулярно выезжают на объекты для контроля качества и сроков.
"Усилить работу по обеспечению жильем детей-сирот поручил в прошлом году, и задача выполняется в полном объеме. Средства в бюджет региона на данные цели заложены серьезные. Уверен, что только так мы сможем обеспечить стартовые возможности для молодых людей, которым, к сожалению, не могут помочь родители", — подчеркнул губернатор
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