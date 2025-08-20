В Елховском районе Lada Kalina врезалась в столб

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 20 августа, около 15:25 в с. Елховка автомобиль Lada Kalina наехал на опору дорожного знака, после чего произошло столкновение со световой опорой, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области