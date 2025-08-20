В Елховском районе Lada Kalina врезалась в столб

В среду, 20 августа, около 15:25 в с. Елховка автомобиль Lada Kalina наехал на опору дорожного знака, после чего произошло столкновение со световой опорой, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным сотрудников Госавтоинспекции, ДТП произошло возле дома 2А по ул. Кооперативной. В процессе движения 20-летний водитель не справился с управлением. Пострадавшего водителя осмотрели прибывшие медики.
"Сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося. В настоящее время проводится проверка, направленная на выяснение причин и условий, способствовавших совершению ДТП", — заявили в полиции.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!