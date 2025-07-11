СОФЖИ после ребрендинга отправят работать в сельские районы

Министр строительства Самарской области Александр Фомин рассказал об изменениях в работе Фонда развития жилищного строительства (ФРЖС СО). Это бывший Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ).

"Мы сделали ребрендинг. Теперь это фонд развития жилищного строительства. На него ложатся задачи, связанные со строительством социального жилья — в первую очередь для детей-сирот. Плюс часть работ по аварийному жилью, особенно — в удаленных муниципалитетах. Мы прекрасно понимаем, что найти подрядчика, чтобы поехать строить дома в Кошкинский район или в Камышлинский, очень тяжело. А тут есть вполне прекрасный работающий инструмент, которым надо просто правильно пользоваться. Задача — обеспечивать качественное социальное жилье для наших граждан", — рассказал министр на пресс-конференции 10 июля.

В Самаре фонд строит ЖК "Кислород" на месте военного городка на 19-м км Московского шоссе. Недавно правительство выделило субсидии на завершение работ.