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Самарский минстрой просубсидирует СОФЖИ и СОФПИЖСС на 500 млн рублей Транспортный эксперт Павел Яблоков: "Пересадка с метро на наземный транспорт должна быть бесплатной" Владислав Булгаков: "Если уж метро есть, то нужно над ним работать" Андрей Сазонов: "Развитие города невозможно без развития метро" Глава МОО "Союз пассажиров России" Кирилл Янков: "Строительство Театральной ненамного увеличит востребованность метро"

Строительство Строительство и недвижимость

Самарский минстрой просубсидирует СОФЖИ и СОФПИЖСС на 500 млн рублей

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) и Самарский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе СОФПИЖСС в ближайшие три года получат по 250 млн рублей субсидий из областного бюджета.

Проект соответствующих приказов регионального министерства строительства опубликованы на сайте ведомства.

В 2025 г. каждая организация получит по 50 млн руб., в 2026 и 2027 — ежегодно по 100 млн руб. каждая.

Из документов следует, что СОФЖИ выделяются средства на строительство ЖК "Кислород" около ТЦ "Метро" на 19-м км Московского шоссе.

"В целях завершения данного проекта и ввода жилых домов в эксплуатацию требуется реконструкция улично-дорожной сети с инженерными сетями и локальными очистными сооружениями. Строительство объектов будет осуществлять СОФЖИ в рамках финансирование его текущей деятельности", — указывается в пояснительной записке.

СОФПИЖСС же получит субсидии на предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан на улучшение их жилищных условий — госслужащим, многодетным семьям, педагогам и другим. Всего должно быть предоставлено 550 социальных выплат.

Еще один проект приказа подразумевает выделение 25 млн руб. на обеспечение деятельности в 2025 г. автономной некоммерческой организации "Комплексное пространственное развитие Самарской области".

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Алексей Макаров 06 января 2025 11:31 Мэрия Самары "завернула" проект небоскребов на Московском шоссе

В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

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