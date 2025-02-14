Самарский минстрой просубсидирует СОФЖИ и СОФПИЖСС на 500 млн рублей

Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) и Самарский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе СОФПИЖСС в ближайшие три года получат по 250 млн рублей субсидий из областного бюджета.
Проект соответствующих приказов регионального министерства строительства опубликованы на сайте ведомства.
В 2025 г. каждая организация получит по 50 млн руб., в 2026 и 2027 — ежегодно по 100 млн руб. каждая.
Из документов следует, что СОФЖИ выделяются средства на строительство ЖК "Кислород" около ТЦ "Метро" на 19-м км Московского шоссе.
"В целях завершения данного проекта и ввода жилых домов в эксплуатацию требуется реконструкция улично-дорожной сети с инженерными сетями и локальными очистными сооружениями. Строительство объектов будет осуществлять СОФЖИ в рамках финансирование его текущей деятельности", — указывается в пояснительной записке.
СОФПИЖСС же получит субсидии на предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан на улучшение их жилищных условий — госслужащим, многодетным семьям, педагогам и другим. Всего должно быть предоставлено 550 социальных выплат.
Еще один проект приказа подразумевает выделение 25 млн руб. на обеспечение деятельности в 2025 г. автономной некоммерческой организации "Комплексное пространственное развитие Самарской области".
Последние комментарии
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.