Самарский минстрой просубсидирует СОФЖИ и СОФПИЖСС на 500 млн рублей

Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) и Самарский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе СОФПИЖСС в ближайшие три года получат по 250 млн рублей субсидий из областного бюджета.

Проект соответствующих приказов регионального министерства строительства опубликованы на сайте ведомства.

В 2025 г. каждая организация получит по 50 млн руб., в 2026 и 2027 — ежегодно по 100 млн руб. каждая.

Из документов следует, что СОФЖИ выделяются средства на строительство ЖК "Кислород" около ТЦ "Метро" на 19-м км Московского шоссе.

"В целях завершения данного проекта и ввода жилых домов в эксплуатацию требуется реконструкция улично-дорожной сети с инженерными сетями и локальными очистными сооружениями. Строительство объектов будет осуществлять СОФЖИ в рамках финансирование его текущей деятельности", — указывается в пояснительной записке.

СОФПИЖСС же получит субсидии на предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан на улучшение их жилищных условий — госслужащим, многодетным семьям, педагогам и другим. Всего должно быть предоставлено 550 социальных выплат.

Еще один проект приказа подразумевает выделение 25 млн руб. на обеспечение деятельности в 2025 г. автономной некоммерческой организации "Комплексное пространственное развитие Самарской области".