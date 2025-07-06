"Крылья Советов" сыграли вничью со "Спартаком"

В воскресенье, 6 июля, в Москве на стадионе "Лукойл Арена" состоялся матч между самарской командой "Крылья Советов" и московским "Спартаком". По итогам игры счет составил 2:2 (0:0), передает пресс-служба самарского ФК.

Голы забили Умяров, Раков, Дмитриев, Гарсия.