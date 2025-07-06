"Крылья Советов" сыграли вничью со "Спартаком"

В воскресенье, 6 июля, в Москве на стадионе "Лукойл Арена" состоялся матч между самарской командой "Крылья Советов" и московским "Спартаком". По итогам игры счет составил 2:2 (0:0), передает пресс-служба самарского ФК.
Голы забили Умяров, Раков, Дмитриев, Гарсия.
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.