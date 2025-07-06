Под Самарой на полной скорости с трассы слетела "Гранта", водитель умер до приезда скорой

В воскресенье, 6 июля, в Ставропольском районе произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 5:40 26-летний водитель за рулем Lada Granta двигался по автодороге "Ташелка-Тольятти-Димитровград". В пути он нарушил правило расположения авто на дороге, слетел с трассы и опрокинулся.

Мужчина скончался на месте аварии до прибытия медиков.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.