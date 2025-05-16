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Строительство Строительство и недвижимость

Компания, достраивавшая ЖК "На Московском", требует доплатить 456 млн рублей

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Новострой" требует 456,4 млн руб. с Самарского регионального фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Дело рассматривается в областном арбитраже.

Фото: министерство строительства Самарской области

"Новострой" выступал генеральным подрядчиком при достройке 16-этажного пятисекционного ЖК "На Московском" на 18-м км Московского шоссе. Напомним, прежний застройщик — ООО "СК "На Московском" — был признан банкротом, а его руководители получили сроки за мошенничество. Готовность здания на момент остановки строительства в 2018 г. составляла 5%.

Дом достраивался с применением механизмов ППК "Фонд развития территорий". ЖК был введен в эксплуатацию в конце 2023 года.

Цена контракта на достройку устанавливалась по результатам государственной экспертизы. По данным Волга Ньюс, она составляла более 1 млрд рублей.

Вероятно, "Новострой" по итогам строительства оценил свои затраты выше и в августе 2024 г. обратился в арбитраж, потребовав доплатить 456,4 млн рублей. В феврале по делу была назначена судебная экспертиза, до получения результатов которой рассмотрение дела было приостановлено.

В ответе на запрос в Самарском региональном фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства заявили, что задолженность в 456,4 млн руб., о которой заявляет "Новострой", "не подтверждена положительным заключением государственной экспертизы и не соответствует утвержденном сводно-сметному расчету".

"Имеющаяся на настоящий момент задолженность по оплате составляет менее 200 млн рублей. Оплата данной задолженности Региональным фондом не произведена в связи с тем, что Генеральным подрядчиком оставшаяся часть выполненных работ не была предъявлена к оплате в установленном Договором порядке и не была принята техническим заказчиком Фонда", - также указывается в ответе.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Новострой" было учреждено в 2007 году. Компания зарегистрирована в с. Подъем-Михайловка Волжского района. Директором "Новостроя" является Андрей Смирных, владельцем — Николай Габдрахманов. Совладельцем компании с 2010 по 2017 гг. являлся Павел Азаров, племянник экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. За прошлый год "Новострой" выручил 1,5 млрд руб., показав прибыль в 57 млн рублей. Баланс составляет почти 2 млрд рублей.

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