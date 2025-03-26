ЖК в стилистике казарм: на ГПЗ-4 построят еще одну многоэтажку

В Самаре стартовали общественные обсуждения проекта застройки участка на ул. Мичурина, 80. Там планируют возвести многоэтажный жилой комплекс.

Купили землю по дешевке

Участок площадью 3775,8 кв. м некогда входил в состав четвертого подшипникового завода (ГПЗ-4). Сейчас его владельцем является ООО "Дэн". Досталась площадка компании через суд. Причем по дешевке. В 2016 году арбитраж обязал администрацию продать землю "Дэну" по цене 10% от кадастровой стоимости участка, так как организация владела расположенным на нем зданием — бывшим столярным цехом завода. Судя по материалам суда, сумма сделки составила всего 984,9 тыс. рублей.

Фото: администрация Самары / ООО "Дэн"

Согласно сведениям ИАС Seldon.Basis, в 2024 г. директором и одним из владельцев компании стал Антон Лысенков. Ему принадлежит доля в 10%, а его строительной компании (ООО Фирма "Трест 12") — 40%. Доля в 50% — у ООО "СК Конкорд", которое выступает генподрядчиком "Трест 12" по строительству жилого комплекса "Комфорт" около парка Гагарина. Владельцами компании значатся Магомедсалим Гакаев, Рамис Шиахметов и Ринат Ахметзянов. Все трое также являются партнерами по бизнесу в области добычи и производства строительных материалов, сельском хозяйстве.

Престижный ЖК в стилистике казарм

Теперь "Дэн" планирует осуществить среднеэтажную жилую застройку на площадке. Но для этого требуется согласование условно разрешенного вида использования участка, так как он расположен в территориальной зоне — Ц-2 (Общественно-деловая зона городского значения). Данный вопрос и вынесли на общественное обсуждение.

Компания представила довольно подробный план застройки участка. Для начала она планирует зачистить территорию от старых построек, а именно — снести ветхое нежилое здание. Судя по всему, это тот самый бывший столярный цех. Затем планируется возведение жилого комплекса "Линдовский" с переменной этажностью (от 2-7 этажей).

Фото: администрация Самары / ООО "Дэн"

В документах "Дэна" указано, что проект разрабатывали с учетом ограничений, наложенных на зону охраны объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс военных казарм Линдовского городка", расположенного по соседству с участком. Отделку фасада ЖК планируют произвести в соответствующей стилистике. Высотность будет снижаться к ул. Мичурина, а коэффициент застройки составит 45%.

Фото: администрация Самары / ООО "Дэн"

Фото: администрация Самары / ООО "Дэн"

"Для проектирования выбран престижный тип жилья повышенной комфортности, при обеспеченности общей площади не менее 40 кв. м на человека. Общая площадь здания составит 110,05 тыс. кв. Метров, жилая — 6,8 тыс. кв. Метров. Проживать в ЖК сможет 171 человек, — говорится в градостроительном обосновании компании. — В доме будет расположен двухуровневый подземный паркинг на 100 машин".

Фото: администрация Самары / ООО "Дэн"

Фото: администрация Самары / ООО "Дэн"

Фото: администрация Самары / ООО "Дэн"

С надеждой на существующую инфраструктуру

Развития дорожной инфраструктуры проект не предполагает. Судя по всему, застройщик рассчитывает на то, что уже есть в районе. Вот что указано в обосновании про дороги:

В Самаре ограничат застройку ул. Мичурина Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия (ГИООКН) представила проект зон охраны комплекса военных казарм Линдовского городка на ул. Мичурина в Самаре. Он предусматривает ограничение застройки территории.

"Рассматриваемая территория находится на пересечении улиц местного значения — Мичурина и Челюскинцев, и в непосредственной близости от магистральной улицы районного значения — Московское шоссе. Наличие существующей развитой транспортной инфраструктуры является ключевым фактором при планировании застройки жилыми домами. Магистральные улицы обеспечивают доступность общественного транспорта, что способствует улучшению мобильности населения и доступу к основным объектам инфраструктуры города. Близость к магистральным улицам районного значения также обеспечивает жилые зоны удобным доступом к социальным и коммерческим объектам, что часто располагается вдоль магистральных улиц. Это делает такие районы привлекательными для проживания благодаря наличию магазинов, медицинских учреждений и других социальных объектов в пешей и транспортной доступности".

Строительство социальных объектов также не предполагается. Застройщик указывает, что в районе находятся детские сады № 183 (ул. Осипенко, 36) и № 394 (ул. Челюскинцев, 25), школы № 29 (ул. Радонежская, 2а), № 37 (ул. Тухачевского, 224) и № 25 (ул. Чернореченская, 67), и в двух последних даже есть места. То же про медучреждения. По мнению застройщика, жильцы смогут обратиться во взрослую поликлинику № 2 (Челюскинцев 1) и поликлиника № 1 (ул. Мичурина, 125).

"Табл. 10.4 СП 42.13330.2016 устанавливаются расстояния от дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (стены здания) до красной линии магистральных улиц — 25 метров. В соответствии с картой категории улиц и дорог материалов по обоснованию генерального плана городского округа Самара, улица Мичурина является магистральной улицей общегородского значения. Таким образом, отсутствует возможность размещения дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на рассматриваемом земельном участке", — объясняет застройщик.

Тут стоит напомнить и о масштабной застройке основной части территории ГПЗ-4, между Московским шоссе и ул. Мичурина. Девелопер Анатолий Давидюк начал возводить там целый жилой микрорайон "Самара Сити". Сейчас строят стандартные высотки — посмотрите фото, на очереди — небоскребы, если власти дадут добро. Ведь часть жителей и градозащитников выступали против. При этом строительство новых дорог не предполагается, а что касается социальных учреждений, обсуждалось возведение школы на 600 человек и поликлиники на 100 посещений в смену.

Тем не менее, представители компании "Дэн" заверяют горожан, что строительство обеспечит устойчивое и гармоничное развитие городской среды, а вот альтернатива, то есть сохранение площадки в нынешнем виде, станет фактором "развития негативных процессов, ведущих к деградации ресурсного потенциала и утрате положительного эффекта для социально-экономического развития муниципального образования".

Как оставить отзыв

Мнения горожан по проекту департамент градостроительства Самары будет принимать до 1 апреля 2025 г. включительно. Сделать это можно как очно — в холле первого этажа на ул. Галактионовской, 132, оставив отзыв в книге посетителей экспозиции, так и в онлайн-формате — на сайте городской администрации.