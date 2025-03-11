Самарцы проголосовали за строительство небоскребов на Московском шоссе

В Самаре прошли повторные общественные обсуждения по вопросу строительства небоскребов на Московском шоссе. Результаты оказались схожи с предыдущими. Большинство участников поддержали проект. Только на этот раз, судя по всему, их мнения могут учесть.

Повторный заход

Площадка, застройку которой вынесли на обсуждение, входит в границы территории бывшего ГПЗ-4 и находится рядом с МФЦ. Некоторое время она принадлежала немецкому ритейлеру Selgros — он планировал строительство торгового центра. Власти запретили это делать, и компания продала участки ООО "Специализированный застройщик "Мичурина 27", входящее в ГК "Новый Дон" Анатолия Давидюка. Девелопер владеет большей частью территории ГПЗ-4 и уже анонсировал строительство небоскребов в самом центре. Вот такой макет представляла ГК девелопера.

Фото: ГК "Новый Дон"

В ноябре прошлого года стало известно, что зону застройки небоскребами планируют расширить почти вплотную до Московского шоссе. Посмотрите примерные границы участка на карте.

СЗ "Мичурина 27" попросил горожан согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно — возведение многоэтажных жилых домов предельной высотой 250 метров. Обсуждения выдались весьма оживленными. На них поступили 490 положительных отзывов. Но всего несколько десятков отрицательных мнений взяли перевес. По итогам слушаний было рекомендовано учесть только их, а также замечания и предложения Самарской региональной организации Союза архитекторов России и реготделения ВООПИиК, так как они содержат конкретные замечания и предложения. В итоге мэрия отказала застройщику.

Однако компания не растерялась и заново вынесла свое предложение на общественные обсуждения.

Ряды противников поредели

Прошла процедура по схожему сценарию, но было куда меньше отрицательный отзывов — всего три. Вот что написали жители:

"Данные территории уже очень сильно загружены многочисленными офисами и жилыми зданиями, что уже в настоящее время имеются трудности с распределением транспортных потоков (сужение Московского ш. и пересечение его с Мичурина), загружена социальная инфраструктура и имеющиеся коммуникации. Уже несколько лет назад жители города высказывались за организацию на данных территориях общественных пространств (парки, скверы)".

"Прошу отказать заявителю. Застройщик грубо нарушает требования Правил землепользования и застройки Самары: в проекте отсутствует социальная инфраструктура (больницы, детсады, школы, парки), нет обеспеченности для больных амбулаториями. Согласно данным минздрава, в Октябрьском районе 10 городских больниц/поликлиник, включая специализированные и областные на 134 393 жителя, то есть в среднем 1 больница на 13 439 жителей. В Законе Самарской области № 6-ГД от 17.02.2000 "О государственных минимальных стандартах в Самарской области" указано, что амбулаторная больница рассчитана на 9 тысяч посещений для 1000 жителей. Таким образом, застройщик подвергает жителей Октябрьского района, а в частности пациентов ГБ № 4 Октябрьского района (ул. Челюскинцев, 1) угрозе остаться без медицинской помощи. Уже в настоящее время на февраль 2025 г. врачи ГБ № 4 перегружены, есть 18 вакансий из-за увольнений по причине необходимости работы в 2 смены, полностью отсутствуют врачи ряда квалификаций. И это все из-за строительства жилых многоэтажек в Постниковом овраге. А на эту же ГБ ляжет территориально обязанность обслуживать жилые дома в границах Московского шоссе и Мичурина. Второй аспект — это отсутствие ОО. Имеющиеся МБОУ № 16 и № 41 перегружены, в них обучается около 1200 учащихся в каждой. Загружена и МБОУ № 29 на ул. Радонежской. Не соблюдаются и нормы обеспечения озеленения. В проекте отсутствуют парки, скверы. В Октябрьском районе недостаток и мест в детсадах. Таким образом, разрешение на отклонение от предельных параметров до 250 м и более 55 м является грубым нарушением прав граждан на медицинскую помощь, на образование, на благоприятную окружающую среду, закрепленных Конституцией РФ и имеющей прямое действие. Немаловажным аспектом являются и отсутствие социальной ответственности у бизнес-структуры ООО "Мичурина-27", уродование облика города (в том числе со стороны Волги), несоблюдение пожарных норм и создание угрозы гибели от пожара ввиду отсутствия в Самаре средств эвакуации и пожаротушения выше 14 этажей. Поэтому разрешение на такой вид строительства есть скрытое пособничество будущим трагедиям в виде массовой гибели людей от пожаров, некачественной медпомощи или ее отсутствия".

"Также предлагаю использовать данные территории под общественное пространство".

Фото: ГК "Новый Дон"

Положительных мнений было более 400. Но оставившие их, как обычно, были немногословны. Большинство подписались под обращением: "В рамках публичных слушаний по постановлению администрации городского округа Самара от 14.02.2025 № 94 выражаю свое положительное мнение по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства". Еще один гражданин написал: "Положительное мнение: Самаре нужен небоскреб".

В итоге департамент градостроительства признал общественные обсуждения состоявшимися. В заключении дана рекомендация: "Учесть мнения иных участников общественных обсуждений, так как они содержат замечания и предложения". О каких именно отзывах идет речь — положительных или отрицательных, в документе не указано.