Давидюк хочет расширить границы строительства небоскребов на Московском шоссе

Жителей Самары приглашают принять участие в общественных обсуждениях. На них горожанам представят проект застройки четырех участков на Московском шоссе общей площадью 41,8 тыс. кв. метров. Там планируется возведение зданий высотой 250 метров.

Площадка входит в границы территории бывшего ГПЗ-4 и находится рядом с МФЦ. Некоторое время она принадлежала немецкому ритейлеру Selgros. Он планировал строительство торгового центра, но власти запретили это делать. Поэтому компания продала участки ООО "Специализированный застройщик "Мичурина 27", входящее в ГК "Новый Дон" Анатолия Давидюка. Девелопер владеет большей частью территории ГПЗ-4 и уже анонсировал строительство небоскребов в самом центре. Вот такой макет представляла ГК девелопера.

Фото: ГК "Новый Дон"

Но теперь, судя по всему, высотная застройка приблизится вплотную к Московскому шоссе. Посмотрите примерные границы участка на карте.

Как указано в объявлении мэрии, горожан просят согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно — возведение многоэтажных жилых домов, предельная высота — 250 метров.

Экспозиция проекта будет доступна с 30 ноября по 7 декабря в холле 1-го этажа департамента градостроительства Самары. Он находится на ул. Галактионовская, д. 132.

В эти же сроки горожане смогут высказать свое мнение о проекте. Свои отзывы можно оставить в журнале посетителей экспозиции, отправить по почте или через сайт городской администрации.

Сейчас Давидюк уже ведет строительство домов со стороны Московского шоссе (напротив ТЦ "Вертикаль") и на ул. Мичурина. На пересечении Московского шоссе и ул. Луначарского работает другой застройщик - ООО "СЗ "Сигма-Строй". Компания возводит две жилые башни высотой 34 и 22 этажа.