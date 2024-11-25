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Давидюк хочет расширить границы строительства небоскребов на Московском шоссе "ТОП-Строй" намерен выкупить два участка бывшего завода клапанов В Самаре на продажу выставлена часть ТЦ "Вавилон" В Тольятти недострой трансформируют в комьюнити-центр Часть территории санатория Чкалова хотят застроить ресторанами

Девелопмент Строительство и недвижимость

Давидюк хочет расширить границы строительства небоскребов на Московском шоссе

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жителей Самары приглашают принять участие в общественных обсуждениях. На них горожанам представят проект застройки четырех участков на Московском шоссе общей площадью 41,8 тыс. кв. метров. Там планируется возведение зданий высотой 250 метров.

Один из эскизов застройки ГПЗ-4 Один из эскизов застройки ГПЗ-4
Фото: ГК Новый Дон

Площадка входит в границы территории бывшего ГПЗ-4 и находится рядом с МФЦ. Некоторое время она принадлежала немецкому ритейлеру Selgros. Он планировал строительство торгового центра, но власти запретили это делать. Поэтому компания продала участки ООО "Специализированный застройщик "Мичурина 27", входящее в ГК "Новый Дон" Анатолия Давидюка. Девелопер владеет большей частью территории ГПЗ-4 и уже анонсировал строительство небоскребов в самом центре. Вот такой макет представляла ГК девелопера.

Фото: ГК "Новый Дон"

Но теперь, судя по всему, высотная застройка приблизится вплотную к Московскому шоссе. Посмотрите примерные границы участка на карте.

Как указано в объявлении мэрии, горожан просят согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно — возведение многоэтажных жилых домов, предельная высота — 250 метров.

Экспозиция проекта будет доступна с 30 ноября по 7 декабря в холле 1-го этажа департамента градостроительства Самары. Он находится на ул. Галактионовская, д. 132.

В эти же сроки горожане смогут высказать свое мнение о проекте. Свои отзывы можно оставить в журнале посетителей экспозиции, отправить по почте или через сайт городской администрации.

Сейчас Давидюк уже ведет строительство домов со стороны Московского шоссе (напротив ТЦ "Вертикаль") и на ул. Мичурина. На пересечении Московского шоссе и ул. Луначарского работает другой застройщик - ООО "СЗ "Сигма-Строй". Компания возводит две жилые башни высотой 34 и 22 этажа. 

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Последние комментарии

Юлиана Медведева 28 августа 2024 00:22 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!

Людмила Николаевна 27 августа 2024 19:51 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Всё верно, цена возмещения сильно занижена. Где оно, соответствие ст.32 п.7 ЖК Рф. Нужно и нашему дому идти по инстанциям, добиваться справедливого расселения.

Сергей Морозов 12 мая 2024 04:32 На стрелке рек Волги и Самары собираются оборудовать набережную

Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,

Sup Supchik 08 мая 2024 23:37 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”

Thomas Hodgkinson 08 мая 2024 02:29 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Круто!

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Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

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