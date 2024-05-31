Небоскребов придется подождать: как продвинулась застройка территории ГПЗ-4

Лес кранов, стройные ряды бетона и металла... Застройщики с энтузиазмом принялись за освоение территории ГПЗ-4. Работы ведутся как со стороны Московского шоссе, так и на улице Мичурина. И есть ощущение, будто строители соревнуются, кто быстрее. Как изменилась площадка? Что там в итоге появится? И когда уже ждать небоскребов? Волга Ньюс собрал всю актуальную информацию.

Четвертый подшипниковый завод входил в число тех предприятий, что эвакуировались в Куйбышев в годы Великой Отечественной войны. Здесь производились комплектующие для танков, самолетов и ракет. После перестройки его приватизировали. Собственником стал Игорь Швидак, после смерти бизнесмена - его сын Александр.

В начале 2000-х завод прекратил существование. Через несколько лет корпуса предприятия были снесены. А Александр Швидак представил проект строительства жилого микрорайона на заводской площадке, к разработке которого даже привлекали зарубежных архитекторов. Правда, этим планам не суждено было сбыться - компания бизнесмена обанкротилась. Большую часть земли он продал местному девелоперу Анатолию Давидюку. После этого вновь началось обсуждение вопроса о застройке территории.

Площадка - настоящий лакомый кусок для застройщиков. Она располагается в границах улиц Мичурина, Луначарского и Московского шоссе. То есть находится близко к центру города, но не входит в его состав и, соответственно, не подпадает под ограничения, связанные со статусом исторического поселения. Чиновники неоднократно заявляли, что девелоперам будет выгодно освоить эту территорию, но высказывали идеи о том, что проекты застройки должны быть особенными, а не рядовыми.

Спустя несколько лет общественных обсуждений власти согласовали несколько проектов. Реализация некоторых из них уже началась.

Жилые башни

На пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе ООО "Специализированный застройщик "Сигма-Строй" возводит ЖК "Баланс Towers". По данным ИАС Seldon.Basis, компания принадлежит Владимиру Аветисяну (33,34%), Данилу Либуркину и Александру Розенцвайгу (по 33,33%). Управляющей компанией выступает ООО "Альянс-Менеджмент", построивший в Самаре жилые комплексы "Бриг", "Фрегат", "Галактика" и "Парус".

Так выглядит площадка сейчас. Строители трудятся над стилобатом, на котором и будут располагаться две жилые башни высотой 34 и 22 этажа. В них обустроят квартиры бизнес-класса - студии, одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные.

Фото: Александра Ламзина

Так будет в итоге выглядеть ЖК.

Фото: ООО "Специализированный застройщик "Сигма-Строй"

По информации застройщика, квартиры будут начинаться с пятого этажа. В первых трех разместятся коммерческие помещения. Четвертый этаж будет техническим.

Двор закроют от машин и посторонних - его обустроят на уровне второго этажа. Парковать автомобили жильцы смогут в подземном паркинге. Что касается транспортной и социальной инфраструктуры, то застройщик считает существующую достаточной и новые объекты делать не планирует.

Срок сдачи ЖК в эксплуатацию - четвертый квартал 2026 года. Продажа квартир уже идет. Цены на них начинаются от 6,7 млн рублей.

Микрорайон Давидюка

По соседству - на Московском шоссе, напротив ТОЦ "Вертикаль" - стройку начало ООО "Специализированный застройщик "Мичурина 27" Анатолия Давидюка. Здесь уже вырисовываются дома - готовы несколько этажей.

Фото: Александра Ламзина

Фото: Александра Ламзина

Всего здесь построят три дома. Вот так они будут выглядеть.

Фото: ООО "Специализированный застройщик "Мичурина 27"

Та же компания строит два дома на улице Мичурина, в районе пересечения с улицей Челюскинцев. Здесь также уже готовы несколько этажей.

Фото: Александра Ламзина

Фото: Александра Ламзина

Фото: Александра Ламзина

А вот так будут выглядеть дома в итоге.

Фото: Александра Ламзина

По информации застройщика, в домах будут как студии, одно-, двух-, трехкомнатные квартиры, так и двухуровневые четырех- и пятикомнатные квартиры, а также квартиры с угловой панорамой. Цены варьируются в пределах 6,2-51 млн рублей.

Дворы также будут закрыты от посторонних и машин. Для автомобилей построят трехуровневые подземные паркинги.

Срок сдачи в эксплуатацию - четвертый квартал 2026 года. При этом, по информации регионального минстроя, разрешение на строительство выдано до февраля-апреля 2028 года.

Также "Мичурина 27" возводит офисное здание с подземной парковкой за бизнес-центром Monte Rosa. Срок действия разрешения на строительство - 14 сентября 2025 года.

Все эти площадки станут частью проекта "Самара-Сити", который в итоге займет большую часть территории ГПЗ-4, включая бывший участок немецкого ритейлера Selgros. Компания продала землю Анатолию Давидюку, который также заявил о планах по строительству торговых площадок в микрорайоне.

Участок находится рядом с МФЦ Фото: google.ru/maps

Судя по словам девелопера, на освоение всей территории ГПЗ-4 потребуются годы. Ведь впереди - еще строительство небоскребов. На этапе общественных обсуждений проектов горожанам объявили, что планируется возведение трех зданий высотой 180 и 250 метров. Подготовка уже началась.

Так будут выглядеть небоскребы Фото: ГК "Новый Дон"

Фото: ГК "Новый Дон"

"Наши планы по строительству небоскребов не изменились. Ведется работа над проектом. Возможно, в следующем году он будет готов", - рассказал Волга Ньюс Анатолий Давидюк.

Что касается транспортной и социальной инфраструктуры, то сейчас застройщик считает ее уже достаточно насыщенной и пока не планирует строительство новых объектов. Однако при обсуждении проекта заявлялось строительство школы на 600 человек и поликлиники на 100 посещений в смену.